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Коломойский предложил дружбу с Россией. Что происходит? - СМИ

15:40
Коломойский предложил дружбу с Россией. Что происходит? - СМИ - фото 1
Коломойский предложил дружбу с Россией. Что происходит? - СМИ

Украинский олигарх Игорь Коломойский выступил за "дружбу" с Россией и за отказ от прозападного курса Украины во внешней политике.

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Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на "New York Times".

"Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они с радостью нам их дадут", - заявил бизнесмен и добавил, почему так следует поступить.

"Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, — Америка, — заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это", - сказал Коломойский.

Отметим, что это далеко не первое скандальное заявление олигарха. Весной 2019 г. он назвал украино-российское противостояние "гражданской войной", однако какой-либо ответственности за это он так и не понес.

Напомним, что Игорь Валерьевич является одним из факторов осложнения переговоров между Украиной и МВФ. По словам замглавы НБУ Екатерины Рожковой, противоречия между Кабмином и фондом из-за дела ПриватБанка могут со временем привести к полной заморозке переговоров.

Но на данный момент все не так уж и плохо: миссия МВФ возобновит работу в Украине. Уже известно когда.

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Игорь Коломойский кредит Россия Новости Украина
Новое время
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