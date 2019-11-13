Коломойский предложил дружбу с Россией. Что происходит? - СМИ
Украинский олигарх Игорь Коломойский выступил за "дружбу" с Россией и за отказ от прозападного курса Украины во внешней политике.
Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на "New York Times".
"Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они с радостью нам их дадут", - заявил бизнесмен и добавил, почему так следует поступить.
"Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, — Америка, — заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это", - сказал Коломойский.
Отметим, что это далеко не первое скандальное заявление олигарха. Весной 2019 г. он назвал украино-российское противостояние "гражданской войной", однако какой-либо ответственности за это он так и не понес.
Напомним, что Игорь Валерьевич является одним из факторов осложнения переговоров между Украиной и МВФ. По словам замглавы НБУ Екатерины Рожковой, противоречия между Кабмином и фондом из-за дела ПриватБанка могут со временем привести к полной заморозке переговоров.
Но на данный момент все не так уж и плохо: миссия МВФ возобновит работу в Украине. Уже известно когда.