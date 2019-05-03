Коломойский долго скрывал дружбу с Аваковым

10:25 03 мая,

Мне кажется, это начало прекрасной дружбы / кадр из к/ф Касабланка

В среде украинских журналистов продолжается флешмоб под названием интервью с Игорем Коломойским. Теперь пришла очередь говорить с бизнес-ангелом избранного президента журналистов Bihus.info.

Журналисты отправились в Израиль, где обосновался сейчас Игорь Коломойский, и взяли у него новое интервью - четвертое за последнее время.

Глобально чего-то нового Коломойский не сказал, однако в ходе беседы всплыли несколько интересных фактов.

Окзаалось, что Игоря Коломойского и главу МВД Арсена Авакова связывает давняя дружба. Более того, олигарх считает поражение Порошенко на выборах своей общей с Аваковым победой. Это признание объясняет то излишнее рвение МВД на выборах. Напомним, полиция активно "паковала" всех, кто хоть как-то агитировал против Зеленского, а также ставила палки в колеса тем, кто агитировал за Порошенко. По информации источников, именно люди Авакова не позволили действующему президенту активно задействовать админресурс и запустить "сетки".

"Мы в постоянном общении, мы считаем, что это общая победа [результаты президентских выборов в Украине]. У нас нет партнерства по поводу выбора [новоизбранного президента Украины Владимира] Зеленского, есть фан-клуб Зеленского, то есть мы болеем за Зеленского. Мы за [экс-кандидата в президенты Украины Тимошенко] Юлю болели. Мы болели против [действующего президента Украины] Пети", – сказал олигарх. "Началом прекрасной дружбы" олигарх считает "дело о рюкзаках", в котором обвинялся сын Авакова Александр и которое, по словам Коломойского, было фикцией. Журналисты, правда, уверены в обратном, но это такое.

Также олигарх зачем-то ударился в словесные дефиниции и назвал войну на Донбассе "гражданским конфликтом", правда, добавив, что одну из сторон активно поддерживает Россия.

"на Донбассе гражданский конфликт. Можно сказать, и гражданская война. Просто война более глобальна, а это – гражданский конфликт", - сообщил Коломойский. На вопрос о том, кто с кем воюет, Коломойский ответил: "Украинцы с украинцами". При этом он добавил: "Спровоцировала и организовала его Россия. С одной стороны. А с другой стороны тоже не все было благополучно".

Сама беседа Коломойского с журналистами (первая ее часть) доступна на YouTube:

Говоря об украинской политике, Коломойский нарочито попытался дистанцироваться от Владимира Зеленского и даже заявил, что его не интересует вопрос досрочного роспуска Верховной Рады, где наличие пропорошенковского (пусть и ситуативного) большинства делает Зеленского сапожником без сапог.