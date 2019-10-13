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МВФ заморозил переговоры с Украиной, - НБУ

12:00
Рожкова утверждает, что проблему "Привата" нужно решить максимально быстро - фото 1
Рожкова утверждает, что проблему "Привата" нужно решить максимально быстро

Хотя в правительстве Гончарука рассказывают о том, что могут достигнуть договоренности с главным кредитором Украины о новой программе кредитования, в Национальном банке оптимизма Зе команды не разделяют.

В интервью агентству Reuters заместитель главы финансового регулятора Екатерина Рожкова заявила о том, что тяжба между государством и Игорем Коломойским может стала причиной заморозки переговоров с МВФ.

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По словам чиновницы, у Гончарука обговаривают возможность выделения 3,9 миллиарда долларов, но размер программы при идеальных условиях могут увеличить до 8 миллиардов. В то же время перспективы получения средств весьма призрачны, поскольку переговоры в данный момент заморожены.

- Обсуждение с МВФ следующего транша финансирования заморожено из-за проблемы ПриватБанка. Это для них и для международного сообщества красная линия, - сказала Рожкова. - Если спор не будет урегулирован должным образом, а проблема Приватбанка решится не путем расчетов с бывшими собственниками в ближайшее время, ситуация может стать критической.

При этом замглавы НБУ подчеркнула, что президент Владимир Зеленский решил оставаться в стороне и не защищать решение о национализации банка.

Как утверждает Рожкова, сейчас в МВФ ожидают сильного сигнала от правительства Украины о том, что позиция Нацбанка и правительства по вопросу ПриватБанка будет непоколебимой.

Напомним, что украинский олигарх Игорь Коломойский неоднократно заявлял о желании получить компенсацию за национализацию ПриватБанка. До смены собственника бизнесмену принадлежали 41,6572% акций финучреждения.

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ПриватБанк Игорь Коломойский Владимир Зеленский МВФ НБУ Новости Украина
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