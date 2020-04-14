Количество официально заболевших в Украине пошло на спад

Количество зараженных коронавирусом растет, но власти не делают больше тестов

За минувшие сутки власти и лаборатории в очередной раз не сумели адекватно отследить количество новых зараженных. Несмотря на прогнозы о наступлении пика от самих же руководителей штаба правительства, цифра официально подтвержденных диагнозов по сравнению с предыдущими сутками вообще уменьшилась.

Сегодня в 09:00 в Центр общественного здоровья поступила обновленная информация о 270 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Украине.

Общая цифра инфицированных продолжает оставаться смешной - 3372 человека. Судя по всему, ответственные за обуздание ситуации продолжают или целенаправленно игнорировать необходимость тотального тестирования всех с подозрением заражения, или же просто скрывают реальные данные для создания имиджа победителей коронавируса.

"98 случаев закончились летально. 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев, - отметили в ЦОС. - ППо состоянию на утро 14 апреля 2020 в Центр поступило 838 сообщений о подозрении на COVID-19".

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.