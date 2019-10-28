Зима 2019 близко: Когда выпадет первый снег в Украине

Зима близко

После того, как в Украине наконец-то начался отопительный сезон, украинцы озаботились другим и задумались о том, когда же будет первый снег и вообще - какой будет зима 2020 в Украине. У Без Табу есть ответы на эти вопросы.

Во-первых, первый снег в Украине уже выпал (еще в конце сентября). Это традиционно случилось в Карпатах. В начале октября карпатские горы основательно засыпало, подтвердив, что зима неминуема.

Что же касается остальной части Украины, то здесь снегов придется подождать. По прогнозам синоптиков, осадков, которые официально можно будет назвать ПЕРВЫМ СНЕГОМ, стоит ожидать в середине ноября (12 - 17 ноября). Однако снег долго не пролежит и достаточно быстро расстаит.

Настоящая же зима - с "правильным" снегом - придет в декабре в районе 15-17 числа 2019. Также есть все основания полагать, что Новый 2020 год будет в Украине со снегом.

Ноябрь же в 2019 будет относительно теплым, температура в первую неделю будет держаться в районе +10 градусов и даже больше (правда, будут дожди), потом - с 5 ноября - начнется похолодание. С 12 по 20 ноября ночная температура воздуха опустится ниже нуля градусов, и в некоторых областях ожидаются морозы до - 5-6 градусов. После 22 ноября снова немного потеплеет, днем будет около +5 +6 градусов.