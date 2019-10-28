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Зима 2019 близко: Когда выпадет первый снег в Украине

14:13
Зима близко - фото 1
Зима близко

После того, как в Украине наконец-то начался отопительный сезон, украинцы озаботились другим и задумались о том, когда же будет первый снег и вообще - какой будет зима 2020 в Украине. У Без Табу есть ответы на эти вопросы.

Во-первых, первый снег в Украине уже выпал (еще в конце сентября). Это традиционно случилось в Карпатах. В начале октября карпатские горы основательно засыпало, подтвердив, что зима неминуема.

Отопительный сезон 2019/2020 в Киеве: Когда ждать тепла в квартирах

Что же касается остальной части Украины, то здесь снегов придется подождать. По прогнозам синоптиков, осадков, которые официально можно будет назвать ПЕРВЫМ СНЕГОМ, стоит ожидать в середине ноября (12 - 17 ноября). Однако снег долго не пролежит и достаточно быстро расстаит.

Настоящая же зима - с "правильным" снегом - придет в декабре в районе 15-17 числа 2019. Также есть все основания полагать, что Новый 2020 год будет в Украине со снегом.

Ноябрь же в 2019 будет относительно теплым, температура в первую неделю будет держаться в районе +10 градусов и даже больше (правда, будут дожди), потом - с 5 ноября - начнется похолодание. С 12 по 20 ноября ночная температура воздуха опустится ниже нуля градусов, и в некоторых областях ожидаются морозы до - 5-6 градусов. После 22 ноября снова немного потеплеет, днем будет около +5 +6 градусов.

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