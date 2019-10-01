Отопительный сезон 2019/2020 в Киеве: Когда ждать тепла в квартирах

Отопительный сезон - 2019 - когда в Киеве включат отопление? / КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

Осенью 2019 для киевлян, озаботившихся наличием тепла в своих и арендуемых квартирах будет сразу несколько хороших новостей. Каких именно - читайте в материале Без Табу.

Теплый октябрь и жаркие выборы

Первую хорошую новость приподнесла сама природа - погода в начале октября будет шикарной. Метеорологи обещают дневную температуру в районе 17-23 градусов и не прогнозируют особых дождей. Это значит, что будет тепло и в квартирах.

Вторая новость - политическая. Дело в том, что команда Зе задумала сместить мэра Киева - Виталия Кличко. Боксер же решил провести многоходовочку и уйти прямо сейчас, чтобы иметь возможность критиковать новую власть за провал отопительного сезона. Но Андрей Богдан рассудил, что "нема дурних" и постановил, что выборы нового мэра должны состояться 8 декабря 2019, то есть, уже после того, как киевлянам, а вернее - их домам сделают хорошо.

Таким образом, чтобы не утратить шанс на переизбрание, а они у Виталия Кличко по-прежнему (вернее - пока) есть, мэр должен в лепешку расшибиться, но провести операцию "отопительный сезон" идеально.

Когда в Киеве включат отопление?

Коммунальщики уже включились в борьбу и уже начали подключать к отоплению госучреждения. Более того, не будут повышаться тарифы на отопление, чем так пугали жителей столицы ранее.

30 сентября 2019 к отоплению начали подключать социальные учреждения - больницы, школы, детские садые. Жилые дома начнут отапливать, начиная с 15 октября.

"На подпись Киевскому городскому председателю поданы два распоряжения в части начала отопительного сезона. Мы готовы. И также о теплообеспечении объектов социальной сферы, это имеется в виду не только бюджетных, но и всех, кто имеет желание подключиться к теплоносителю. У нас будет возможность это сделать по соответствующим заявкам начиная с 30 сентября", - заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Как будут выполняться эти распоряжении - киевляне могут оценить самостоятельно и также самостоятельно дать оценку качеству этих услуг - на грядущих выборах мэра Киева.

Могут ли дать тепло раньше?

Напомним, что огласно законодательству, социальные объекты начинают подключать, если температура внутри здания не превышает +16 градусов. Также тепло в батареях вне очереди будет появляться по индивидуальным заявкам.

Жилые дома могут быть подключены к централизованному отоплению раньше 15 октября, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней составит ниже +8 градусов (чего, напомним, в 2019 в первой половине октября не ожидается, во всяком случае - до 10 октября - точно).

Кроме погодных условий, даты включения отопления зависят от уровня готовности в конкретном регионе, а также от погашения задолженности.