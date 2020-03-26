Кличко: VIP-палаты в больницах приказали сделать в ГУД при президенте

Кличко хочет отменить указы управления делами при президенте о ВИП-палатах

В четверг, 26 марта, мэр Киева Виталий Кличко в ходе брифинга о ситуации по пандемии коронавируса в столице пояснил, откуда взялся приказ о подготовке элитных палат для представителей высшего эшелона власти.

В отличие от премьера Шмыгаля, Кличко-старший не стал делать вид, что VIP-палат быть не может, поскольку распоряжение об их обустройстве поступало.

По словам мэра Киева, предназначались такие палаты для первых лиц государства, к которым нардепы не относятся:

"Информация об элитных условиях для чиновников в наших больницах касается выполнения приказов Государственной службы охраны и министерства здравоохранения. Инициаторами издания расопряжений выступило государственное управление делами при президенте. Поступали документы с грифом "для служебного пользования". В них говорится о подготовленности учреждений здравоохранения в медико-санитарного обеспечения лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана".

По словам Кличко, практика, когда с первыми лицами страны рядом находятся охранники, присутствует и в других странах мира, и это не совсем правильно.

- Я разговаривал вчера с президентом. И он выразил готовность и желание отменить приказы, о которых идет речь, и которые мы обязаны выполнять. Надеюсь, это произойдет. И мы будем за это благодарны! - подчеркнул мэр.

Напомним, в Украине официально зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Среди заболевших - экс-глава СБУ и соратник лидеров Зе команды Валерий Хорошковский, член "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Лукашев, адепт Зеленского Руслан Горбенко и депутат группы "Доверие" Сергей Шахов. В больнице находится и нардеп Сергей Вельможный, у которого COVID-19 не смогли диагностировать. Но у его сына тесты показали положительный результат.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.