Кличко ушел, но не как Богдан

Кличко ушел, но не как Богдан

Мэр Киева Виталий Кличко ушел в отпуск вместе с двумя своими помощниками.

Об этом говорится в распоряжении главы КГГА.

"По согласованию с президентом Владимиром Зеленским и министром развития общин и территорий отбываю в отпуск без сохранения заработной платы сроком на 5 календарных дней с 10 по 14 февраля", - сказано в документе.

На время отсутствия Кличко обязанности главы КГГА возложены на заммэра Валентина Мондриивського.

Отметим, что отпуск столичного градоначальника по времени фактически совпал с увольнением главы ОПУ Андрея Богдана. Как известно, последний неоднократно критиковал политику Виталия Кличко.

По словам самого Богдана, он пытался избавить городскую власть от "смотрящих", на что Кличко будто бы решил предложить ему взятку в размере 20 млн. долл.

В свою очередь же мэр Киева с версией истории главы ОПУ не согласился и обвинил того в попытке поставить свою "крышу" в КГГА, в запугивании депутатов Киевсовета и превышении должностных полномочий.