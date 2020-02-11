Владимир Зеленский Коронавирус из Китая Андрей Ермак война на Донбассе

Кличко ушел, но не как Богдан

14:35
Кличко ушел, но не как Богдан - фото 1
Кличко ушел, но не как Богдан

Мэр Киева Виталий Кличко ушел в отпуск вместе с двумя своими помощниками.

АНДРЕЙ БОГДАН ПОДАЛ В ОТСТАВКУ: Кто его заменит?

Об этом говорится в распоряжении главы КГГА.

"По согласованию с президентом Владимиром Зеленским и министром развития общин и территорий отбываю в отпуск без сохранения заработной платы сроком на 5 календарных дней с 10 по 14 февраля", - сказано в документе.

На время отсутствия Кличко обязанности главы КГГА возложены на заммэра Валентина Мондриивського.

Отметим, что отпуск столичного градоначальника по времени фактически совпал с увольнением главы ОПУ Андрея Богдана. Как известно, последний неоднократно критиковал политику Виталия Кличко.

По словам самого Богдана, он пытался избавить городскую власть от "смотрящих", на что Кличко будто бы решил предложить ему взятку в размере 20 млн. долл.

В свою очередь же мэр Киева с версией истории главы ОПУ не согласился и обвинил того в попытке поставить свою "крышу" в КГГА, в запугивании депутатов Киевсовета и превышении должностных полномочий.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Виталий Кличко КГГА Киев Андрей Богдан Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Украину в ТКГ будет представлять Геннадий Кузнецов - фото 1
Зеленский назначил боевого генерал-майора "Альфы" представлять Украину в Минске
23:00
Суд обязал провайдеров прекратить доступ к 60 сайтам - фото 1
Суд доступ к ряду СМИ и сайтам топовых букмекерских компаний, а также к интернет-казино
21:00
Зеленский считает, что отдать убийц русским в обмен на заложников за один раз нельзя - фото 1
Зеленский объявил о нескольких обменах пленными
19:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
1917 - стоит ли смотреть фильм. Ответ в статье - фото 1
Военная драма 1917: Жуткий Ад одним кадром
03 февраля, 22:00
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
31 января, 20:00
Баку там'ятає - фото 1
Режисери смерті. Хто створив умови для Чорного січня в Азербайджані
20 января, 11:35