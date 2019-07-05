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Кличко грозится "уйти": названо условие

18:20
Кличко грозится "отставкой": названо условие - фото 1
Кличко грозится "отставкой": названо условие

Виталий Кличко пригрозил назначить досрочные выборы мэра Киева. Во всем виновата Рада.

Мостик Кличко "попал" под следствие. За что?

Об этом сообщают СМИ.

"Если киевляне хотят, чтобы им назначали сверху мэра, это одна история. Если же хотят выбирать человека, который будет отстаивать их интересы, будет подотчетный и ответственный перед обществом, – это другая история. Тогда я буду инициировать выборы Киевского городского головы", - заявил Кличко.

Отметим, что на данный момент Кличко не очень популярен среди киевлян. Так что в случае проведения досрочных выборов, он рискует потерять кресло мэра.

Ранее в Раде зарегистрировали законопроект, согласно которому планируется разделить полномочия Киевского городского главы и главы КМДА.

Соответствующий акт разработал нардеп от партии "Відродження" Валерий Писаренко.

По мнению народного избранника, подобная инициатива увеличит эффективность управления столицей Украины.

Однако умалив власть мэра, Писаренко слегка "подмазал" президенту, предложив передать ему право на назначение киевских райадминистраций. Все бы ничего, но это противоречит действующему законодательству Украины, следовательно вряд ли кто-нибудь согласится принимать нечто подобное. Наверное.

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Виталий Кличко мэр Киев Верховна Рада Новости Украина
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