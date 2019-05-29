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Кличко примкнет к Порошенко. Опять

21:30
Кличко примкнет к Порошенко. Опять - фото 1
Кличко примкнет к Порошенко. Опять

Лидер партии "Удар" Виталий Кличко вновь объединится с партией Петра Порошенко.

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Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на инсайд.

"Можете поздравить Виталия, он вчера с Петром уже обо всем договорился", - заявил аноним.

За дополнительными разъяснениями СМИ обратилось к команде городского главы. Там на заданный вопрос о будущем Витали ответили вполне утвердительно.

Но как оказалось, столичный градоначальник не единственный союзник Петра Алексеевича на предстоящих выборах.

Есть мнение, что спикер Рады Андрей Парубий тоже примкнет к экс-гаранту.

Что касается штаба Порошенко, то там ни опровергнуть, ни подтвердить ничего не смогли. Точнее, не захотели.

"Сейчас нет какого-то готового списка. Петр Алексеевич лично занимается его составлением, он ни перед кем не отчитывается", - сообщил инсайд.

Напомним, партия Петра Порошенко решила провести ребрендинг и сменить название….объединившись сама с собой.

Торжественное единение прошло в пятницу, 24 мая.

Собравшись на форуме ОО "Солидарное Дело общин", сторонники Порошенко в очередной раз пообещали беречь проевропейский курс Украины. А после был подписан и меморандум с упомянутой организацией.

И все бы ничего, но за ребрендингом партии Порошенко кроется довольно смешная и нелепая история.

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Петр Порошенко Виталий Кличко досрочные выборы в Раду Новости Украина
Украинская правда
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