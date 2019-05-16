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Двойной УДАР: братья Кличко вместе пойдут на выборы в парламент

Вчера, 13:20
Братья Кличко хотят усесться в парламенте - фото 1
Братья Кличко хотят усесться в парламенте

К мэру Киева Виталию Кличко на предстоящих выборах в Верховную Раду присоединится его младший брат Владимир. Эту информацию в четверг, 16 мая, неофициально подтвердил пока еще лидер Блока Петра Порошенко "Солидарность", который уже открыто объявил о реформировании своей политсилы "УДАР".

В эфире ток-шоу "Эхо Украны" на "Прямом канале" городской голова столицы не сумел прямо ответить на вопрос, собирается ли его брат идти на парламентские выборы.

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Впрочем, слухи о том, что Кличко-младший, возглавит список "УДАРа", Виталий развеял.

- Я уже заявлял, что партия УДАР однозначно будет участвовать в выборах в Верховную Раду. Что касается Владимира, я убежден в том, что ему небезразличны процессы, которые проходят в Украине. Он всегда меня поддерживал. Он является патриотом и делает все для того, чтобы Украина стала по-настоящему европейской страной.Что касается участия в политической жизни Украины, на этот вопрос, я думаю, что он сам сможет ответить. это будет некорректно за него отвечать, - сказал пока еще глава "Солидарности", добавив, что лидеро партии однозначно останется он сам.

Как известно, слухи о том, что Кличко выйдет из союза с Петром Порошенко, муссировались уже давно.

Мэр Киева не участвовал в предвыборной агитации в пользу пока еще действующего президента, всячески избегал появления на всевозможных сборах и мероприятиях вместе с главой государства, а после поражения и вовсе не пришел в штаб к своему соратнику.

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Виталий Кличко Владимир Кличко Партия Верховна Рада Выборы в Раду 2019 Новости Украина
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