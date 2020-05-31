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Кличко поздравил жителей столицы с Днем Киева в эффектном ролике со Шварценеггером (ВИДЕО)

16:00
Шварценеггер поздравил киевлян вместе с Кличко - фото 1
Шварценеггер поздравил киевлян вместе с Кличко

В воскресенье, 31 мая, мэр Киева поздравил всех с праздником, который столица впервые в истории отмечает в режиме онлайн из-за напасти коронавируса.

Ролик, который опубликовали сегодня на YouTube-канале Виталия Кличко, получился весьма ярким.

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В поздравительном видео ко Дню Киева показаны красивые виды столицы, а также люди, которые так или иначе участвуют в обсутройстве его жизни: коммунальщики, медики, водители общественного транспорта и кассиры магазинов. В общем, все те, кто делает жизнь в Киеве комфортной. Присутствовали в ролике и символизирующие других жителей города.

А вот завершение видеопоздравления вышло довольно эпичным: в нем показано, как градоначальник перед монитором повторяет строку из посвященной Киеву песни, а ему вторит бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.

Напомним, на днях Виталий Кличко объявил о том, что намерен баллотироваться в мэры на второй срок. Среди всех, кто уже заявил о своем участии в голосованиях, нынешний городской голова имеет наибольшую поддержку.

Как известно, в ноябре 2013 года Виталий Кличко вместе с Арсением Яценюком и Олегом Тягныбоком выбились в лидеры протестов на Майдане. Весной 2014 года после окончательной победы Революции достоинства, экс-боксер добровольно отказался от президентских амбиций в пользу Петра Порошенко и стал мэром Киева.

В 2019-м, после проигрыша Петра Порошенко за пост главы Банковой, Кличко решил дистанцироваться от предыдущей власти. Летом того же года мэр Киева попытался объединиться с вернувшимся из изгнания Михаилом Саакашвили и податься в парламент, однако все переговоры ни к чему не привели.

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