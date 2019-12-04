Голым задом по лицу: Кива наслаждался странным видео в Раде

Голым задом по лицу: Кива наслаждался странным видео в Раде

Нардеп от фракции "ОПЗЖ" Илья Кива попал в очередной курьез. На этот раз с мужским голым задом.

Об этом сообщает TK Media.

Журналистам СМИ удалось подловить экс-социалиста за просмотром довольно странного видео. На ролике, которым наслаждался политик, отчетливо видно, как мужчина с голым задом садится на лицо спортсмену со штангой.

Свое странное поведение Кива пока никак не прокомментировал.

Отметим, что это далеко не первый курьез "ОПЗЖшника". 2 откября нардепа заловили в Раде за актом мастурбации. Подергивая содержимое штанов, Кива о чем-то сосредоточенно беседовал по телефону с девушкой "Юля Конкурс Красоты Одесса".

Однако позже этот случай не помешал Илье Киве вспомнить о высокой морали и написать заявление в полицию из-за недостойного поведения "слуги народа" Богдана Яременко.