Ким Чен Ын вернулся в мир живых – яркие ФОТО

Ким Чен Ын вернулся в мир живых – яркие ФОТО

Глава КНДР Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на зарубежные СМИ.

На снимках, опубликованных новостным агентством КНДР, виден баннер "Церемония завершения строительства Сунчхонского завода по производству удобрений" с датой мероприятия — "1 мая 2020 года".

Отметим, что Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля, в частности он пропустил 108-летие со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. Вполне закономерно, что исчезновение чучхе породило целый ряд слухов.

Так, ранее СМИ сообщали о проблемах со здоровьем главы КНДР, его коме и даже смерти. Однако есть и другая версия, которая полностью согласуется с нежданным возвращением Кима в мир живых.

Предположительно, Ким Чен Ын умышленно не появлялся на публике, чтобы проверить лояльность своих подчиненных на местах и реакцию всего мира на новость о его кончине.