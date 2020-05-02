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Ким Чен Ын вернулся в мир живых – яркие ФОТО

11:57
Ким Чен Ын вернулся в мир живых – яркие ФОТО - фото 1
Ким Чен Ын вернулся в мир живых – яркие ФОТО

Глава КНДР Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на зарубежные СМИ.

На снимках, опубликованных новостным агентством КНДР, виден баннер "Церемония завершения строительства Сунчхонского завода по производству удобрений" с датой мероприятия — "1 мая 2020 года".

Ким Чен Ын вернулся в мир живых – яркие ФОТО - фото 199486

Отметим, что Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля, в частности он пропустил 108-летие со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. Вполне закономерно, что исчезновение чучхе породило целый ряд слухов.

Так, ранее СМИ сообщали о проблемах со здоровьем главы КНДР, его коме и даже смерти. Однако есть и другая версия, которая полностью согласуется с нежданным возвращением Кима в мир живых.

Ким Чен Ын вернулся в мир живых – яркие ФОТО - фото 199487

Предположительно, Ким Чен Ын умышленно не появлялся на публике, чтобы проверить лояльность своих подчиненных на местах и реакцию всего мира на новость о его кончине.

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