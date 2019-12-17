Киевский депутат похитил человека, но что-то пошло не так

Киевский депутат похитил человека, но что-то пошло не так

Сотрудники полиции и СБУ задержали преступную группу за вымогательство и похищение человека. Среди подозреваемых – депутат Киевского облсовета.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

"Разоблачена группа лиц, требовавшая деньги от двух представителей субъектов хозяйствования. Злоумышленники пытались завладеть 860 тыс. долларов США путем угроз, применения насилия в отношении членов их семей, уничтожения и завладения имуществом, а также с применением насилия, опасного для жизни и здоровья и лишения свободы", - говорится в сообщении.

Шестерым фигурантам преступления сообщено о подозрении совершения преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека") и ч. 4 ст. 189 ("Вымогательство") Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит срок до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве средь бела дня "похитили" главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко. Позже оказалось, что это не совсем похищение. Что это было на самом деле? Ответ смотрите по ссылке.

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