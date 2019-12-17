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Киевский депутат похитил человека, но что-то пошло не так

10:26
Киевский депутат похитил человека, но что-то пошло не так - фото 1
Киевский депутат похитил человека, но что-то пошло не так

Сотрудники полиции и СБУ задержали преступную группу за вымогательство и похищение человека. Среди подозреваемых – депутат Киевского облсовета.

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Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

"Разоблачена группа лиц, требовавшая деньги от двух представителей субъектов хозяйствования. Злоумышленники пытались завладеть 860 тыс. долларов США путем угроз, применения насилия в отношении членов их семей, уничтожения и завладения имуществом, а также с применением насилия, опасного для жизни и здоровья и лишения свободы", - говорится в сообщении.

Шестерым фигурантам преступления сообщено о подозрении совершения преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека") и ч. 4 ст. 189 ("Вымогательство") Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит срок до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве средь бела дня "похитили" главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко. Позже оказалось, что это не совсем похищение. Что это было на самом деле? Ответ смотрите по ссылке.

Куда более печальный случай произошел в Киевской области: 26-летняя ветеран АТО похитила чужого ребенка, села в такси и уехала в Киев. Подробности читайте на БЕЗ ТАБУ

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