Потеряла ребёнка от парня-зэка: копы задержали похитившую малыша АТОшницу

Похищенного трехмесячного младенца вернули матери

26-летняя защитница Украины из Бердичева днём в среду, 23 октября, выкрала младенца из коляски, стоявшей у магазина в Коцюбинском Киевской области. Уже к вечеру ребёнка вернули матери.

Почти целый день понадобился копам для того, чтобы выйти на след киднепперши, которой оказалась участница войны на Донбассе с явными психическими отклонениями.

По данным следствия, девушка не так давно пережила выкидыш, а ее психика с этим не справилась. Парень злоумышленницы находится в местах не столь отдаленных, так что остановить ее было фактически некому.

Разрабатывала план похищения ребёнка девушка весьма тщательно. Она втиралась в доверие ко многим людям, представляясь волонтером уже не действующей организации. Собирала деньги то "на помощь детям", то "для бойцов на передовой".

Вчера же она поехала в Кицюбинское, где нашла свою жертву. Воспользовавшись тем, что мама оставила ей коляску с младенцем на улице, а сама пошла в магазин, преступница забрала малыша, села в такси и уехала в Киев.

По дороге домой она сменила три машины, так что найти ее было не так уж и просто.

"26-летняя злоумышленница с образованием воспитателя, получила контузию в зоне АТО. Женщина была беременна от сожителя, однако, у нее произошло внезапное прерывание беременности. Об этом своему любимому она не сообщала и продолжала имитировать будущее материнство. Три месяца женщина жила в хостеле, а потом заявила близким, что находится в роддоме. в этот момент злоумышленница присоединилась к волонтерским сообществам, которые предлагают помощь молодым родителям. Под этим предлогом и познакомилась с потерпевшей матерью", - рассказали в полиции Киева.

По факту преступления открыто уголовное производство по части второй статьи 146 УК Украины - "Незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное в отношении малолетнего".