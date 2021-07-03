Казці кінець: Україна їде з Євро 2020

Кейн шокує українців / УЄФА

У суботу, 3 липня, національна футбольна збірна України заверишила свій виступ на Чемпіонаті Європи 2020 на мінорній ноті.

Після казкової перемоги у Глазго над шведами на команду Андрія Шевченка в 1/4 фіналу в Римі чекала збірна Англії.

Британці мали статус фаворитів і не приховували цього. Власне, вже у дебюті матчу вони свій ранг підтвердили - Англія встановила контроль над м'ячем і забила вже на 4 хвилині, коли Рахім Стерлінг ювелірним пасом вивів сам-на-сам з Бущаном свого капітана - Ґаррі Кейн момент не втратив.

Після цього гра вирівнялась, аде відчувалося, що Англія її контролює. Україна мала кілька моментів пілся контратак, але десь британців врятував Пікфорд, десь далося взнаки хвилювання. Не обійшлося без травм - пошкодження отримав центральний оборонець Кривцов - Шевченко змушений був випускати атакувального хава Циганкова.

На перерву команди пішли за мінімальної переваги англійців. Якщо ми мали якісь надії і сподівання, то вони одразу зникли вже на початку другого тайму. МакГвайр уник офсайду й замкнув навіс Шоу. На цьому британці не зупилинися й забили ще 2 голи - після стандартів. На 50-й хвилині дубль оформив Кейн, а на 63-й - Джордан Хендерсон. Після цього Гарет Саутгейт вже почав готуватись до напівфіналу та робити тактичні заміни, а вболівальники зі стажем пригадали Мундіаль-2006 та матч 1/4 фіналу з Іспанією.

До честі українців, вони не викинули білий прапор, а продовжили боротися, але Англія сьогодні просто була кращою.

Збірна України програла розгромно, але їде з Риму з високо піднятою голово - на Батьківщині їх зустрінуть як героїв.

Євро 2020, 1/4 фіналу

Рим. Стадіо Олімпіко

Україна - Англія 0:4

Голи: Кейн (4, 50), МакГвайр (46), Хендерсон (63)