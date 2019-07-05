Катя Осадчая покичилась роскошной покупкой – яркие ФОТО
Осадчая покичилась роскошной покупкой. – яркие ФОТО
Телеведушая Катя Осадчая похвасталась дорогущей покупкой. И это даже не шляпка..
Фото приобретения она выложила в Instagram.
Знакомьтесь, это Jaguar за 3 млн грн.
"То ли с годами, то с опытом. Приходит время пересесть на большой седан. Немного необычно, но очень комфортно", - написала она под фото.
И приложила вот это письмо.
А пока Осадчая радуется машине, ее коллега Никитюк чуть не упала от счастья…от букета. Но букет то необычный, а свадебный!
"Поймать букет невесты….К чему бы это?", - вопрошает Никитюк в Instagram.
Мы то знаем к чему! Намек, думаем, понятен. Ждем незабываемого торжества! Яркие фото смотрите по ссылке.
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