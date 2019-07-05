Катя Осадчая покичилась роскошной покупкой – яркие ФОТО

Осадчая покичилась роскошной покупкой. – яркие ФОТО

Телеведушая Катя Осадчая похвасталась дорогущей покупкой. И это даже не шляпка..

Фото приобретения она выложила в Instagram.

Знакомьтесь, это Jaguar за 3 млн грн.

"То ли с годами, то с опытом. Приходит время пересесть на большой седан. Немного необычно, но очень комфортно", - написала она под фото.

И приложила вот это письмо.

А пока Осадчая радуется машине, ее коллега Никитюк чуть не упала от счастья…от букета. Но букет то необычный, а свадебный!

"Поймать букет невесты….К чему бы это?", - вопрошает Никитюк в Instagram.

Мы то знаем к чему! Намек, думаем, понятен. Ждем незабываемого торжества! Яркие фото смотрите по ссылке.