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Никитюк выйдет замуж? Вот это примета! (ФОТО)

14:24
Леся Никитюк выйдет замуж? Вот это примета! (ФОТО) - фото 1
Леся Никитюк выйдет замуж? Вот это примета! (ФОТО)

Намедни Регина Тодоренко и Влад Топалов Больше сыграли свадьбу. Яркое торжество решила посетить и Леся Никитюк. И не зря!

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Как оказалось, ей несказанно повезло! Она поймала свадебный букет Регины.

"Поймать букет невесты….К чему бы это?", - вопрошает Никитюк в Instagram.

Мы то знаем к чему! Намек, думаем понятен. Ждем яркого торжества!

Никитюк выйдет замуж? Вот это примета! (ФОТО) - фото 183724

От себя добавим, что это лето уже ознаменовалось нескольким яркими свадьбами.

Так, со своей половинкой наконец-то сочетался Дмитрий Комаров.

Об этом он сообщил в сети.

"Друзья, я всегда оберегал свою личную жизнь и держал в секрете. Но обещал вам, что всё расскажу, когда придет время. И вот оно пришло. Мы с Сашей Кучеренко стали мужем и женой. Понимаю, что у вас много вопросов. Ответы на них – сегодня в Светской жизни в 23.35 на 1+1 Мы счастливы", - написал он.

Никитюк выйдет замуж? Вот это примета! (ФОТО) - фото 183725

Яркие фотки со свадьбы смотрите здесь.

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