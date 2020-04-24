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Карьерный взлет: муж Венедиктовой получил топ-должности сразу после ее похода в политику

13:00
Венедиктова скрыла реальное место своего проживания в е-декларации - фото 1
Венедиктова скрыла реальное место своего проживания в е-декларации

Семья новой генпрокурорши напрямую связана с одним из самых влиятельных людей страны Арсеном Аваковым, а сама Ирина Венедиктова сознательно скрывает некоторые детали своего финансового состояния в е-декларации.

Это выяснили журналисты "Схем", которые проследили за карьерными взлетами мужа подконтрольной Зеленскому главы ОГП, а также выяснили, что родной брат Венедиктовой был юристом в компании Авакова.

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По данным антикоррупционеров-расследователей, Денис Колесник, который приходится супругом Венедиктовой, работал главой отдела противодействия киберпреступности в Харьковской области. Но эту должность он быстро сменил на куда более крутую как только его жена стала народным депутатом и возглавила парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности. Так, в ноябре прошлого года Колесник получил звание полковника и стал замглавы департамента киберполиции по всей Украине.

Карьерный взлет: муж Венедиктовой получил топ-должности сразу после ее похода в политику - фото 199131

Более того, Сергей Венедиктов напрямую связан с бизнесом Авакова уже 12 лет. Брат нынешнего генпрокурора работал в ООО "Газоконденсатное месторождение "Денисовская" и ООО "Сахалинское", в ООО "Марьинское" и ООО "Гравель-21", которые принадлежат группе "Инвестор" Арсена Авакова и его бизнес-партнера Игоря Котвицкого.

Карьерный взлет: муж Венедиктовой получил топ-должности сразу после ее похода в политику - фото 199132

Сейчас министр официально этими предприятиями не владеет, а конечным бенефициаром сделал своего сына Александра. Того самого, что попался на закупке некачественных рюкзаков для Нацгвардии.

Проанализировали "Схемы" и е-декларацию Венедиктовой-Колесникова. В ней в нарушение закона указано, что они живут в Харькове, хотя на самом деле пара обитает в элитном доме на улице Круглоуниверситетской в центре Киева.

Карьерный взлет: муж Венедиктовой получил топ-должности сразу после ее похода в политику - фото 199130

Оформлена она на совершенно непубличных выходцев из Харькова, а сама генпрокурор рассказывает, что жилье арендует.

И поэтому якобы ей можно не указывать квартиру в отчете о доходах. Но это совершенно не соответствует требованиям законодательства.

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Ирина Венедиктова Офис генерального прокурора Арсен Аваков Партия Слуга народа Харьков Новости Украина
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