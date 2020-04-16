Бывший адвокат Януковича в мае возглавит ГБР

Бабиков будет руководить ГБР 60 дней

Уже через несколько недель у руля структуры, которая клепает уголовные дела против проукраниских активистов и участников Майдана по заявлениям Портнова, Бужанского и прочих пособников России, станет экс-адвокат Яныка Александр Бабиков.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал исполняющий обязанности директора ГБР Александр Соколов.

По его словам, после назначения Ирины Венедиктовой генеральным прокурором, ее первый заместитель и замы должны выполнять обязанности по очереди, по два месяца.

- В момент назначения генпрокурора Бабиков находился в отпуске. Я был один. Собрал юристов, собрал кадры. Бабиков в отпуске. Его отзывать? А кто может это сделать, если Венедиктова уже назначена и не имеет право подписывать приказы. И было принято решение, поскольку был этот 60-дневный срок, я сам на себя подписал приказ, я приступаю выполнять обязанности. Потому что никого нет, - пояснил, как возглавил ведомство юрист.

А в мае, когда 60 дней с момента назначения подконтрольной Банковой генпрокурорши закончатся, Государственное бюро расследований возглавит беспринципный юрист, который защищал интересы Виктора Януковича в суде, лгал о том, что этого не делал, и вообще попал в ГБР незаконно.

Более того, Бабиков имеет прямой конфликт интересов в делах Евромайдана, которые расследуют в практически подконтрольном ему ведомстве.

Напомним, из-за назначения Ирины Венедиктовой генпрокурором, временным главой ГБР стал замглавы Александр Соколов. И. о. директора бюро приступил к работе с 17 марта 2020-го года и тут же продолжил деятельность ведомства по противодействию проукраинским силам.