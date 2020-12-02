Карантин выходного дня продлевать не будут - следующий уик-энд будет обычным

На выходные вновь появились варианты / Пресс-служба Кабмина

Кабинет министров отменил карантин выходного дня. Эксперимент признали относительно удачным, но решили его не продлевать.

Об этом сообшил глава правительства Денис Шмыгаль на заседании Кабмина в среду, 2 декабря.

"Наблюдается выравнивание ситуации по занятости коек, которая уже месяц держится на постоянном уровне 27-28 тысяч занятых больными коек. Это позволяет нам снять именно эти ограничения. В выходные и будни будут действовать ограничения оранжевой зоны на территории всей страны", - сообщил премьер-министр.

По его словам, Украина получила положительный эффект от введения ограничений в выходные дни.

"На конец карантина выходного дня - 30 ноября - за предыдущую неделю мы получили на 6000 случаев меньше, чем это было прогнозируемо", - сказал чиновник.

Также Шмыгаль сообщил, что Кабмин сейчас нарабатывает наиболее сбалансированное решение относительно возможного локдауну, в частности, провели опрос среди мэров городов и руководителей областных государственных администраций.

"Главы городов областного значения и руководители ОГА общие в позиции относительно полного запрета или введения частичных ограничений в отношении деятельности праздничных ярмарок. Почти 90% опрошенных мэров поддержали полный запрет по проведению концертов", - рассказал он.

В то же время Шмыгаль заметил, что почти 60% представителей органов местного самоуправления поддерживают установку городской новогодней елки с рядом ограничений для посещения.

Карантин выходного дня был введен в ноябре 2020 и продлился три уик-энда. Ощутимых результатов он не дал, а потому теперь решается вопрос о введении полномасштабного локдауна. Вероятно, с ним Украина встретит Новый год.