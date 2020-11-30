Под елочку: В Украине могут ввести нокдаун 23 декабря
На новогодние праздники украинцев ждет локдаун / 24 канал
По информации ахметовской газеты "Сегодня", уже 23 декабря в Украине могут ввести локдаун.
Он может продлиться до 15 января 2021 года. Об этом сообщает "Сегодня", ссылаясь на собственные источники.
Именно такое решение приняли в Кабмине и теперь ждут отмашки от Офиса президента.
По информации издания, подробности того, какие испытания ждут украинцев, якобы должны сказать в среду, 2 декабря.
Если информация окажется верной, это будет означать, что Украина "будет закрыта" на весь период новогодних праздников.
- Ранее в СМИ распространяли слухи о "новогоднем" локдауне, однако называли разные даты. Министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что жесткий карантин введут, когда отметка больных за сутки достигнет 30 тысяч.
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- В правительстве говорят, что надеялись избежать полного локдауна. Поэтому в ноябре 2020 ввели карантин выходного дня, однако он особо не помог - снизить число заболевших даже за счет снижения числа тестов не удалось.
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