Под елочку: В Украине могут ввести нокдаун 23 декабря

На новогодние праздники украинцев ждет локдаун / 24 канал

По информации ахметовской газеты "Сегодня", уже 23 декабря в Украине могут ввести локдаун.

Он может продлиться до 15 января 2021 года. Об этом сообщает "Сегодня", ссылаясь на собственные источники.

Именно такое решение приняли в Кабмине и теперь ждут отмашки от Офиса президента.

По информации издания, подробности того, какие испытания ждут украинцев, якобы должны сказать в среду, 2 декабря.

Если информация окажется верной, это будет означать, что Украина "будет закрыта" на весь период новогодних праздников.