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Под елочку: В Украине могут ввести нокдаун 23 декабря

17:00
На новогодние праздники украинцев ждет локдаун - фото 1
На новогодние праздники украинцев ждет локдаун / 24 канал

По информации ахметовской газеты "Сегодня", уже 23 декабря в Украине могут ввести локдаун.

Он может продлиться до 15 января 2021 года. Об этом сообщает "Сегодня", ссылаясь на собственные источники.

Шмыгаль обещает подумать на локдауном на Новогодние праздники

Именно такое решение приняли в Кабмине и теперь ждут отмашки от Офиса президента.

По информации издания, подробности того, какие испытания ждут украинцев, якобы должны сказать в среду, 2 декабря.

Если информация окажется верной, это будет означать, что Украина "будет закрыта" на весь период новогодних праздников.

  • Ранее в СМИ распространяли слухи о "новогоднем" локдауне, однако называли разные даты. Министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что жесткий карантин введут, когда отметка больных за сутки достигнет 30 тысяч.
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  • В правительстве говорят, что надеялись избежать полного локдауна. Поэтому в ноябре 2020 ввели карантин выходного дня, однако он особо не помог - снизить число заболевших даже за счет снижения числа тестов не удалось.
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