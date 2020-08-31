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COVID-19 продолжил наступление в Украине, зараженных все больше

09:34
COVID-19 продолжил наступление в Украине, зараженных все больше - фото 1
COVID-19 продолжил наступление в Украине, зараженных все больше

В понедельник, 31 августа, отечественный Минздрав обновил статистику заболеваемости коронавирусом в Украине.

В Кабмине отказались от возможного жесткого карантина из-за коронавируса

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"31 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 121 215 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 557 летальных, 57 114 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 2141 новый случай. всего проведено 1 550 280 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 380 пациентов", - говорится в сообщении.

COVID-19 продолжил наступление в Украине, зараженных все больше - фото 204736

Напомним, что…

Несмотря на действия МОЗ, Украина постоянно бьет собственные рекорды по количеству выявленных заболеваний COVID-19 за сутки. Результат предсказуем: по состоянию на 21 августа в нашей стране коронавирус успели подхватить 100 тысяч человек.

Для противодействия пандемии коронавируса, 26 августа Кабмин принял решение продлить карантин в Украине до 31 октября.

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