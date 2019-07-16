Киевлянин пошел на Atlas Weekend и повесился - ФОТО

Киевлянин пошел на Atlas Weekend и повесился - ФОТО

В четверг, 11 июля, в Киеве молодой парень собирался пойти на Atlas Weekend и не вернулся. Спустя несколько дней его нашли повешенным.

По данным источников, труп Вадима Онищенко (так звали юношу – прим. ред),обнаружили на Институтской 18а.

Тело провисело несколько дней в пролете между 24 и 25 этажами.

Тот самый дом...

На месте ЧП работали правоохранители и медики. О причине суицида пока что ничего не сообщается.

Отметим, что ранее о пропаже Вадима Онищенко сообщила мать. Просьба о помощи в поисках несколько дней публиковалась в сети.

На месте ЧП работали экипажи скорой и полиции

К сожалению, надеждам семьи не суждено было воплотиться в жизнь.

Парня искали несколько дней

Организаторы Atlas Weekend поспешили абстрагироваться от ЧП, заявив, что не имеют никакого отношения к смерти Вадима Онищенко. В пресс-службе заявили, что юноши на территории проведения фестиваля не было, а также поспешили отрапортовать, что у них все в порядке с безопасностью.

"На территории фестиваля круглосуточно дежурят 5 карет скорой помощи, высококвалифицированные медики, волонтеры, обученные оказывать медицинскую помощь в экстренных ситуациях, 2 машины патрульной полиции и 12 пеших полицейских, пожарная охрана и более 800 охранников по всему периметру. За все 5 лет проведения Atlas Weekend администрацией фестиваля не было зафиксировано ни одного летального случая", - говорится в пресс-релизе организаторов Atlas Weekend.