В Херсоне кандидат сбежала из Оппблока. И пошла в "За життя"

В Херсоне кандидат вышла из Оппблока. И пошла в "За життя"

Пока из Слуги народа вычищали ненужных , в стане "оппозиционеров" развернулась настоящая трагедия: оттуда бегут кандидаты. И ни куда-нибудь, а в жаркие объятия Бойко и Ко.

Не ГЕЙ: "слугу народа" оправдали за любовь – ФОТО

https://beztabu.net/novosti_t4952

Примерно все так и приключилось на Херсонщине. Кандидат от "оппблока" Анна Середа засунула свои амбиции куда-подальше и переметнулась к "За життя". Ради Украины, конечно же.

"Я провела встречи на 183 округе и поговорила с херсонцами. Люди хотят МИРА и ждут от нас объединения. Я – Середа Анна – услышала своих избирателей и приняла для себя взвешенное, важное решение – поддержать достойного, опытного, эффективного и порядочного кандидата – Михаила Опанащенко", - написала она в Facebook.

И тут же добавила следующее:

"Пришло время объединяться. И объединяться нужно не ради личных амбиций, а ради украинцев, которые ждут настоящего мира и улучшения жизни".

Ну что ж, сделав этот нелегкий выбор, поменяв шило на мыло, кандидатка прямо таки предотвратила трагедию. Надеемся, жители Херсона оценят.