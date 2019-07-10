война на Донбассе Выборы в Раду 2019 Владимир Зеленский

В Херсоне кандидат сбежала из Оппблока. И пошла в "За життя"

Вчера, 22:55
В Херсоне кандидат вышла из Оппблока. И пошла в "За життя" - фото 1
В Херсоне кандидат вышла из Оппблока. И пошла в "За життя"

Пока из Слуги народа вычищали ненужных , в стане "оппозиционеров" развернулась настоящая трагедия: оттуда бегут кандидаты. И ни куда-нибудь, а в жаркие объятия Бойко и Ко.

Не ГЕЙ: "слугу народа" оправдали за любовь – ФОТО
https://beztabu.net/novosti_t4952
Не ГЕЙ: "слугу народа" оправдали за любовь – ФОТО

Примерно все так и приключилось на Херсонщине. Кандидат от "оппблока" Анна Середа засунула свои амбиции куда-подальше и переметнулась к "За життя". Ради Украины, конечно же.

В Херсоне кандидат сбежала из Оппблока. И пошла в 'За життя' - фото 184098

"Я провела встречи на 183 округе и поговорила с херсонцами. Люди хотят МИРА и ждут от нас объединения. Я – Середа Анна – услышала своих избирателей и приняла для себя взвешенное, важное решение – поддержать достойного, опытного, эффективного и порядочного кандидата – Михаила Опанащенко", - написала она в Facebook.

В Херсоне кандидат сбежала из Оппблока. И пошла в 'За життя' - фото 184094

И тут же добавила следующее:

"Пришло время объединяться. И объединяться нужно не ради личных амбиций, а ради украинцев, которые ждут настоящего мира и улучшения жизни".

Ну что ж, сделав этот нелегкий выбор, поменяв шило на мыло, кандидатка прямо таки предотвратила трагедию. Надеемся, жители Херсона оценят.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Оппозиционный блок Оппозиционная платформа - За життя Херсон Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Телемост Украина Россия состоится. Но есть одно "но" - фото 1
Телемост "Украина-Россия" состоится. Но есть одно "но"
Вчера, 21:40
Глава Донеччины попал под обстрел – СМИ - фото 1
Глава Донеччины попал под обстрел. Зеленский в ярости
Вчера, 20:00
Медведчук поклонился Медведеву. Опять - фото 1
Медведчук поклонился Медведеву. Опять
Вчера, 17:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
08 июля, 20:00
"Очень странные дела". Что будет в 4-м сезоне? - фото 1
Очень странные дела: Что будет в 4 сезоне?
08 июля, 11:40
Ведьмак от Netflix - кто сыграет ваших любимых персонажей - фото 1
Ведьмак: Актерский состав самого ожидаемого сериала
02 июля, 12:55
Загрузка...