Как сберечь электроэнергию - экономное освещение дома и квартиры

Цена на электроэнергию растет, как и наши расходы. Значительный расход электроэнергии вызывают не только электрические и бытовые приборы, но и постоянно включенные лампы. Как использовать освещение для экономии электроэнергии?

Хотя мы не можем повлиять на стоимость электроэнергии, мы можем легко уменьшить количество счетов, следуя нескольким простым советам и избавившись от вредных привычек. Благодаря этому выиграет и наш домашний бюджет, и окружающая среда, разрушенная в процессе сжигания ископаемого топлива.

Узнайте о способах экономии электроэнергии, которые будут работать в каждом доме!

Используйте энергосберегающие лампочки

Светодиодные лампы постепенно становятся стандартом в наших домах. Они намного дороже традиционных люминесцентных ламп с вольфрамовой нитью, но их использование приводит к заметному снижению счетов за электроэнергию. Подсчитано, что использование светодиодных ламп может снизить затраты на освещение до 80%. Откуда это взялось? Обычные лампочки преобразуют только 5% потребляемой ими электроэнергии в свет, а остальная часть энергии выделяется в окружающую среду в виде тепла. К тому же светодиодные лампы очень яркие, и частое включение и выключение не влияет на срок их службы.

Вряд ли кто-то осознает, что на экономию энергии также влияет выбор правильной светодиодной лампы. Следует учитывать так называемую светоотдачу лампочки, то есть отношение количества излучаемого света (выраженного в люменах) к потребляемой ею энергии. Чем выше это значение (выраженное в лм / Вт), тем лучше - при сравнении ламп с одинаковым световым потоком стоит выбрать лампу с меньшим энергопотреблением. В результате потребление электроэнергии на внутреннее освещение можно снизить еще на 10%.

Популярность светодиодной технологии означает, что в настоящее время лампы этого типа могут обеспечивать как свет, близкий к естественному, так и создавать особую атмосферу. Помимо мощности и цвета, вы также можете выбрать цветовую температуру, которая определяет, будет ли излучаемый свет скорее желтым и атмосферным или современным и белым.

Выбираем тип лампочки для комнаты

Вы также можете сэкономить электроэнергию, регулируя мощность источников питания в соответствии с реальными потребностями домохозяйства. Распространенной ошибкой является выбор лампы со слишком большим энергопотреблением для комнаты, которая не нуждается в хорошем освещении или используется редко.

Использование мощных светодиодных ламп имеет смысл только в помещениях, где вы находитесь надолго. В ванных комнатах и ​​в случае общего или декоративного освещения лучше подходят галогенные лампы, так как они дешевле светодиодных, и в то же время имеют больший КПД и потребляют меньше электроэнергии, чем традиционные лампочки. В местах, которые используются очень непродолжительное время, например на лестнице, в гараже или техническом помещении, стоит установить датчики движения для экономии электроэнергии.

Еще большая экономия электроэнергии станет возможной благодаря выбору ламп с энергосберегающим режимом и замене традиционных выключателей так называемыми диммерами, которые позволяют изменять интенсивность света в зависимости от текущих потребностей.

Ставка на точечное освещение

Если вы хотите снизить счета за электроэнергию, вместо центрального источника света постарайтесь как можно чаще использовать лампы с меньшим энергопотреблением, предназначенные для определенных видов деятельности. Это может быть, например, потолок, закрепленный над обеденным столом, бра или прикроватная лампа для чтения, расположенная рядом с кроватью, или настольная лампа для работы в вечерние часы.

Точечное освещение не только помогает экономить электроэнергию, но также выполняет декоративную функцию и вписывается в последние тенденции обустройства. С помощью нескольких разных источников освещения можно легко разделить квартиру на зоны, придав им определенный стиль и характер. Если в гостиной стоит поставить немного более светлую люстру , которая пригодится во время встреч с семьей и друзьями, то в спальне лучше подойдет подвесной светильник, дающий немного более приглушенный свет.

Если вы решили выбрать люстру для гостиной с несколькими мощными лампочками, подумайте об использовании двойного выключателя, благодаря которому вы сможете выключить некоторые из них в любой момент.

Типом освещения, который все чаще используется людьми, стремящимися снизить энергопотребление, являются светодиодные ленты, которые выглядят эффективными и в то же время потребляют очень небольшое количество энергии из сети. Несомненным их преимуществом является также невысокая цена и простая сборка. Светодиодные ленты идеально подходят, например, для освещения кухонной столешницы или в качестве освещения мебели - для отображения декоративных полок в гостиной.

Используйте дневной свет

Если вы хотите сэкономить энергию в своем доме, постарайтесь как можно чаще использовать естественный свет. Эту очевидную зависимость следует учитывать на этапе строительства или покупки дома - комнаты, в которых вы проводите больше всего времени, должны располагаться на западе и юге, благодаря чему они будут получать больше всего дневного света. Хорошим ходом также является использование мансардных окон и мансардных окон на чердаках, замена фрагментов стен стеклоблоками и установка дверей со стеклянными поверхностями.

Однако, если у вас уже есть квартира, воспользуйтесь более простыми методами: поставьте стол и письменный стол под окном, откажитесь от штор из плотных тканей и покрасьте стены в светлый цвет, который скрасит и визуально увеличит интерьер. Помните, что солнечный свет не только бесплатен, но и полезен для нашего зрения.

Не забудьте выключить свет

Отправной точкой для экономии электроэнергии должно стать изменение ваших повседневных привычек. Если вы выходите из комнаты более чем на минуту, всегда выключайте свет. Напомните об этом другим членам семьи, особенно самым маленьким: с раннего возраста учите своих детей экономить электроэнергию и объясните им, какое поведение приводит к более высокому потреблению электроэнергии.

В наиболее часто используемых помещениях, которые используются всей семьей в вечернее время, чтобы свет был включен непрерывно, даже на несколько часов, рекомендуется заменить освещение на светодиодные лампы с максимальной светоотдачей.