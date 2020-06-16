Кадровая комиссия генпрокуратуры попытается отстранить Холодницкого

Холодницкого отстранят фактически по требованию Венедиктовой

Во вторник, 16 июня, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщил о том, что в ОГП собираются объявить ему об отстранении от выполнения обязанностей.

Как написал на своей странице в Facebook сам Назар Холодницкий, против него открыто дисциплинарное производство, суть которого ему неизвестно.

При этом завтра кадровая комиссия ОГП намерена собраться на заседание и решить вопрос отстранения Холодницкого. Расследование якобы совершенных Холодницким нарушения было инициировано после кляузы главы генеральной инспекции Офиса генпрокурора.

"Ну что же... Может, хоть завтра узнаю в чем суть и почему все так секретно", - отметил Холодницкий, выложив фотографии уведомлений-приглашений на заседание комиссии.

Напомним, недавно Венедиктова пожаловалась на то, что работники САП якобы "саботирует расследование уголовных дел" из-за того, что отказываются подписывать тексты подозрений. Правда, выяснилось, что речь идет о куче политических дел, которые склепаны на коленке брать на себя ответственность за их содержание особо никто не хочет. Наезд Венедиктовой весьма резко прокомментировал сам Холодницкий, дав понять, что руководитель генпрокуратуры вообще не способна выполнять свою работу. Как раз после этого комиссия ОГП и начала репрессии против главы САП.