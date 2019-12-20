Кабмин запретил "лотереи": "Фаворит" и "Париматч" закрыты

Сегодня ночью полицейские устроили массовые чистки в салонах с игровыми автоматами

В ночь на пятницу, 20 декабря, в салонах с игровыми автоматами, которые официально работают в Украине под видом "мгновенных лотерей", происходил серьезный кипиш.

Судя по всему, дельцы не были осведомлены о том, что правительство решит нахлобучить "лотерейки", поскольку к масштабному рейду полиции все игорные заведения были не готовы - их даже не закрыли.

В итоге бойцы департамента стратегических расследований Украины провели масштабнейший рейд по выпиливанию почти всех помещений, где стояли компьютеры с установленными на них программами игровых автоматов. Копы изъяли кучу техники, а "решалы" ничего не могли с этим поделать.

А уже сегодня утром премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook написал о том, что правительство только-только решило прикрыть нелегальные точки игорного бизнеса, аннулировав положения по получению лицензий.

"Теперь заведения с игровыми автоматами не смогут нелегально работать под видом государственных лотерей, прикрываясь договорами передоверия на распространение государственных мгновенных лотерей, - подчеркнул глава Кабмина. - Дал поручение Национальная полиция Украина сегодня начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса. А Государственной фискальной службе - организовать проверки лицензий всех так называемых "государственных лотерей".

Как утверждают источники Без Табу, в числе первых удар ощутили Parimatch и Favorit - крупные букмекерские конторы, которые помимо ставок на спорт занимаются еще и полулегальными (не запрещенными из-за дыр в законе) лотереями в режиме онлайн.

- Ночью "вынесли" весь "Париматч". "Фаворит" закрыт весь. У компаний теперь нет возможности легально рекламировать свою деятельность, а также продолжать работу до тех пор, пока они не получат новые лицензии, - отметил ознакомленный с ситуацией собеседник.