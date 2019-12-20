Дональд Трамп Убийство Шеремета Владимир Зеленский

Кабмин запретил "лотереи": "Фаворит" и "Париматч" закрыты

10:12
Сегодня ночью полицейские устроили массовые чистки в салонах с игровыми автоматами - фото 1
Сегодня ночью полицейские устроили массовые чистки в салонах с игровыми автоматами

В ночь на пятницу, 20 декабря, в салонах с игровыми автоматами, которые официально работают в Украине под видом "мгновенных лотерей", происходил серьезный кипиш.

Судя по всему, дельцы не были осведомлены о том, что правительство решит нахлобучить "лотерейки", поскольку к масштабному рейду полиции все игорные заведения были не готовы - их даже не закрыли.

Зеленский пообещал легализовать казино

В итоге бойцы департамента стратегических расследований Украины провели масштабнейший рейд по выпиливанию почти всех помещений, где стояли компьютеры с установленными на них программами игровых автоматов. Копы изъяли кучу техники, а "решалы" ничего не могли с этим поделать.

А уже сегодня утром премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook написал о том, что правительство только-только решило прикрыть нелегальные точки игорного бизнеса, аннулировав положения по получению лицензий.

"Теперь заведения с игровыми автоматами не смогут нелегально работать под видом государственных лотерей, прикрываясь договорами передоверия на распространение государственных мгновенных лотерей, - подчеркнул глава Кабмина. - Дал поручение Национальная полиция Украина сегодня начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса. А Государственной фискальной службе - организовать проверки лицензий всех так называемых "государственных лотерей".

Как утверждают источники Без Табу, в числе первых удар ощутили Parimatch и Favorit - крупные букмекерские конторы, которые помимо ставок на спорт занимаются еще и полулегальными (не запрещенными из-за дыр в законе) лотереями в режиме онлайн.

- Ночью "вынесли" весь "Париматч". "Фаворит" закрыт весь. У компаний теперь нет возможности легально рекламировать свою деятельность, а также продолжать работу до тех пор, пока они не получат новые лицензии, - отметил ознакомленный с ситуацией собеседник.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
лотерея игровой бизнес Кабмин Алексей Гончарук Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Прокуроры боятся приходить на заседания по делу Шеремета - фото 1
Прокуроры сорвали суд по делу Шеремета, Рябошапка "морозится"
13:00
Геращенко фактически признался, что дело Шеремета трещит по швам - фото 1
Геращенко признался, что дело Шеремета слепили из того, что было
11:00
Александр Лукашенко потеряет должность в ГПУ - фото 1
Прокурора, который подписал подозрения по делу Шеремета, увольняют из ГПУ
09:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Ведьмак от Netflix - кто сыграет ваших любимых персонажей - фото 1
Ведьмак: Актерский состав самого ожидаемого сериала
11:55
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
10:53
Мероприятие для галочки - фото 1
Новая одесская трагедия: Кто виноват в пожаре в колледже
09 декабря, 12:21
Загрузка...