Кабмин уволил четырех заместителей министра образования

Из МОН уволили четырех замминистров

После проведенного фактически в обход процедуры назначения зашкваренного приспособленца и пособника Азарова-Табачника Сергея Шкарлета на должность и.о. министра образования, в правительстве решили зачистить почти всех топов из команды Любомиры Мандзий.

В среду, 1 июля, на заседании Кабмина было принято решение об увольнении всех заместителей главы МОН.

Как объявили в пресс-службе правительства, сегодня были лишены своих должностей первый замминистра образования Юрий Полюхович, а также замы Максим Ярмистый, Егор Стадный и Петр Коржевский.

Известно, что Стадный подавал в отставку самостоятельно еще 25 июня. Хотели ли уволиться его коллеги, не ясно.

"Таким образом, в министерстве остаются работать исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет и замминистра образования Любомира Мандзий и Светлана Даниленко", - отметили в Кабмине.

Напомним, 17 июня 2020 г. премьер-министр Денис Шмыгаль предложил назначить ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета новым главой Министерства образования Украины.

18 июня комитет по вопросам образования Верховной Рады забраковал кандидатуру экс-регионала.

Несмотря на неодобрение ВРУ, 25 июня Кабмин назначил Сергея Шкарлета и.о. главы МОН.