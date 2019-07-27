война на Донбассе Борис Джонсон Выборы в Раду 2019 Владимир Зеленский

Кабмин уничтожил офис по евроинтеграции

19:00
Кабмин уничтожил офис по евроинтеграции - фото 1
Кабмин уничтожил офис по евроинтеграции

Правительство ликвидировало правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Главного евроинтегратора не пустили на саммит ЕС

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на постановление Кабмина.

"Ликвидировать Правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Департамент по вопросам стратегического планирования и координации государственной политики, Департамент по вопросам государственного управления, Департамент по вопросам региональной политики, Департамент обеспечения документооборота и контроля", - отмечается в документе.

Однако не все так плохо, как может показаться на первый взгляд, поскольку в постановлении речь идет не о ведомстве вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе, а о старой "недействующей структуре".

А вот что касается вступления в ЕС, то тут не все так просто: глава МИД павел Климкин назвал дату вступления Украины в Евросоюз и она не очень обнадеживает. Больше читайте об этом здесь.

Напомним, ОБСЕ приняла резолюцию о милитаризации Крыма. Ее поддержали 54 делегата. Лишь 6 воздержались или высказались "против". Представители России пытались убрать из текста упоминание о невыполнении Минских соглашений и незаконности оккупации Крыма. Но у них ничего не получилось.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Кабмин Евросоюз Новости Украина
Европейская правда
powered by lun.ua
Другое на тему
ПЦУ создала викариат для меньшин. Раскрыты детали - фото 1
ПЦУ создала викариат для меньшин. Раскрыты детали
20:20
"Бегите!" Зелененький жестко «умыл» топ-полицейского - фото 1
"Бегите!" Зеленский жестко "умыл" топ-полицейского
18:00
"Уволить Богдана": Зеленский примет решение - фото 1
"Уволить Богдана?": Зеленский примет решение
15:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
Вчера, 13:10
Борис Джонсон - друг Украины - фото 1
Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии
23 июля, 17:45
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
20 июля, 09:00
Загрузка...