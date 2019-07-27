Кабмин уничтожил офис по евроинтеграции

Кабмин уничтожил офис по евроинтеграции

Правительство ликвидировало правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на постановление Кабмина.

"Ликвидировать Правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Департамент по вопросам стратегического планирования и координации государственной политики, Департамент по вопросам государственного управления, Департамент по вопросам региональной политики, Департамент обеспечения документооборота и контроля", - отмечается в документе.

Однако не все так плохо, как может показаться на первый взгляд, поскольку в постановлении речь идет не о ведомстве вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе, а о старой "недействующей структуре".

А вот что касается вступления в ЕС, то тут не все так просто: глава МИД павел Климкин назвал дату вступления Украины в Евросоюз и она не очень обнадеживает. Больше читайте об этом здесь.

Напомним, ОБСЕ приняла резолюцию о милитаризации Крыма. Ее поддержали 54 делегата. Лишь 6 воздержались или высказались "против". Представители России пытались убрать из текста упоминание о невыполнении Минских соглашений и незаконности оккупации Крыма. Но у них ничего не получилось.