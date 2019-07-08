Главного украинского евроинтегратора не пустили на саммит ЕС

Главного евроинтегратора не пустили на саммит ЕС

Вице-премьера по евроинтеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина-ЕС.

Об этом сообщает Европейская правда.

По данным источников, чиновницы не было в списке гостей, хотя представители Евросоюза и ожидали ее участия.

Иванна Климпуш-Цинцадзе в шоке:

Отметим, что Иванна Климпуш-Цинцадзе входит в первую десятку Евросоли Порошенко и регулярно критикует действия Владимира Зеленского.

Напомним, ОБСЕ приняла резолюцию о милитаризации Крыма. Ее поддержали 54 делегата. Лишь 6 воздержались или высказались "против".

Об этом сообщил член делегации Украины в ПА ОБСЕ Рефат Чубаров.

"Резолюция о милитаризации Россией временно оккупированных Автономной Республики Крым и Севастополя, Черного и Азовского морей, несмотря на яростное сопротивление и шум россиян, принята", - написал политик.

Отметим, что представители России пытались убрать из текста упоминание о невыполнении Минских соглашений и незаконности оккупации Крыма.