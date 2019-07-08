война на Донбассе Выборы в Раду 2019 Владимир Зеленский

Главного украинского евроинтегратора не пустили на саммит ЕС

17:00
Главного евроинтегратора не пустили на саммит ЕС - фото 1
Главного евроинтегратора не пустили на саммит ЕС

Вице-премьера по евроинтеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина-ЕС.

Путин победил: с России сняли санкции в ПАСЕ

Об этом сообщает Европейская правда.

По данным источников, чиновницы не было в списке гостей, хотя представители Евросоюза и ожидали ее участия.

Иванна Климпуш-Цинцадзе в шоке:

Отметим, что Иванна Климпуш-Цинцадзе входит в первую десятку Евросоли Порошенко и регулярно критикует действия Владимира Зеленского.

Напомним, ОБСЕ приняла резолюцию о милитаризации Крыма. Ее поддержали 54 делегата. Лишь 6 воздержались или высказались "против".

Об этом сообщил член делегации Украины в ПА ОБСЕ Рефат Чубаров.

"Резолюция о милитаризации Россией временно оккупированных Автономной Республики Крым и Севастополя, Черного и Азовского морей, несмотря на яростное сопротивление и шум россиян, принята", - написал политик.

Отметим, что представители России пытались убрать из текста упоминание о невыполнении Минских соглашений и незаконности оккупации Крыма.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Евросоюз Новости
Европейская правда
powered by lun.ua
Другое на тему
NewsOne отказался от телемоста. Причина поражает - фото 1
NewsOne отказался от телемоста с РФ. "Причина" поражает
13:56
"Надо поговорить": Зеленский забил "стрелу" Путин - ВИДЕО - фото 1
"Надо поговорить": Зеленский забил "стрелу" Путину - ВИДЕО
13:27
Слуге народа поменяют номер? Суд вынес вердикт - фото 1
Слуге народа поменяют номер? Суд вынес вердикт
11:32
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
20:00
"Очень странные дела". Что будет в 4-м сезоне? - фото 1
Очень странные дела: Что будет в 4 сезоне?
11:40
Ведьмак от Netflix - кто сыграет ваших любимых персонажей - фото 1
Ведьмак: Актерский состав самого ожидаемого сериала
02 июля, 12:55
Загрузка...