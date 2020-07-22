Кабмин продлил карантин в Украине: Что изменилось?

Кабмин продлил карантин в Украине: Что изменилось?

В среду, 22 июля, Кабинет министров продлил карантинные меры, направленные на борьбу с коронавирусом в Украине.

Об этом заявил глава МОЗУ Максим Степанов.

"Это новое постановление, которое предлагается использовать с 1 по 31 августа. Оно будет регламентировать установление карантина на территории Украины. В чем его отличие? В зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единиц устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный" уровень эпидемиологической опасности. Уровень будет определяться автоматизированным программным обеспечением на основе определенных алгоритмов и собранных данных. Базовым уровнем мониторинга является уровень области", - отметил политик.

Напомним, что…

По состоянию на 22 июля в Украине зарегистрировано 60 тысяч 995 случаев заболевания коронавирусом, 1534 из них имели летальный исход.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, решение правительства о продлении карантина является закономерным. По словам президента Украины Владимира Зеленского, "наша страна постоянно должна быть начеку", поэтому не исключено возникновение второй волны заболевания коронавирусом.