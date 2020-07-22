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В Украине зафиксировали 829 новых случаев заражения коронавирусом

09:20
Коронавирус не отступает - фото 1
Коронавирус не отступает

Утром в среду, 22 июля, в Центре общественного здоровья заявили об очередном ухудшении ситуации с распространением COVID-19. Судя по всему, уменьшаться цифры зараженных за сутки будут не скоро.

Как объявили в министерстве здравоохранения, за время пандемии в общей сложности заболели 60 тысяч 995 человек.

Коронавирус в Украине: количество выявленных зараженных перевалило за 60 тысяч

- Жертвами осложнений, вызванных COVID-19, за сутки стали 16 человек. Всего от болезни умерли 1534 жителя Украины, - отметили в ЦОЗ. - За время пандемии выздоровели 33 172 человека.

Министерство здравоохранения готовит проект постановления, которым карантин продлят еще на месяц.
По состоянию на 21 июля количество областей в Украине, которые не соответствуют требованиям Министерства здравоохранения и не готовы к ослаблению карантина, уменьшилась до семи.

Напомним, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных. И это при условии абсолютного отсутствия массового тестирования.

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