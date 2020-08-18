Владимир Зеленский Взрыв в Бейруте Светлана Тихановская Игорь Коломойский Карантин в Украине Беларусь война на Донбассе Досье

Кабмин попросил хасидов не приезжать в Украину

15:37
Кабмин попросил хасидов не приезжать в Украину - фото 1
Кабмин попросил хасидов не приезжать в Украину

Правительства Украины и Израиля обратились к хасидам с просьбой не приезжать на территорию страны.

В Украине посчитали всех евреев

Об этом говорится в совместном обращении сторон.

"По инициативе президента Украины Владимира Зеленского Рош ха-Шан приобрел в Украине статус национального праздника. В то же время, в этом году эпидемическая ситуация в Украине и Израиле, как и во всем мире, к сожалению, не позволяет традиционно отметить этот праздник. Руководствуясь рекомендациями и предостережениями Министерства здравоохранения Украины и Израиля, настоятельно призываем всех паломников, которые планируют принять участие в нынешних праздничных мероприятиях по случаю Рош ха-Шана в Украине, воздержаться от посещения города Умань через угрожающую эпидемическую ситуацию", - говорится в документе.

Для справки

Рош ха-Шана – еврейский Новый год, который традиционно празднуется в сентябре или октябре. Особый культовый интерес для хасидов представляет собой украинский город Умань, являющийся местом упокоения еврейского религиозного авторитета рабби Нахмана из Брацлава.

Что было ранее?

Летом 2020 г. главный раввин Украины Яков Дов Блайх заявил, что Кабмин разрешил паломничество 5 тысяч евреев в Умань. В августе Минздрав Израиля официально выступил против этой идеи, однако со стороны украинского правительства какие-либо действия предприняты не были.

17 августа мэр Умани Александр Цебрий пообещал установить блокпосты на границах города. Для пущей эффективности ограничительных мер, политик отправился в Киев для личной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Владимир Зеленский Умань Новости Украина
Интерфакс Украина
Другое на тему
Андрей Ермак может быть причастен к срыву масштабной спецоперации ГУР и СБУ - фото 1
Журналисты выяснили, как Ермак и Зеленский сорвали спецоперацию по поимке террористов
14:00
Александр Цебрий переночевал на Банковой - фото 1
Мэр Умани переночевал на коврике перед Офисом президента
12:00
Яну Дугарь и Юлию Кузьменко вызвали на получение обвинительных актов в одно и то же время - фото 1
Менты вызвали Дугарь и Кузьменко в полицию вопреки запрету суда
08:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі - фото 1
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі
14 августа, 13:00
Кадирівці - одни з найбільш безчоловічних найманців - фото 1
Відморожені вбивці: на кого ставить Путін у війнах на Донбасі, Сирії та інших країнах
13 августа, 21:00
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
31 июля, 21:30