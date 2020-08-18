Кабмин попросил хасидов не приезжать в Украину

Кабмин попросил хасидов не приезжать в Украину

Правительства Украины и Израиля обратились к хасидам с просьбой не приезжать на территорию страны.

Об этом говорится в совместном обращении сторон.

"По инициативе президента Украины Владимира Зеленского Рош ха-Шан приобрел в Украине статус национального праздника. В то же время, в этом году эпидемическая ситуация в Украине и Израиле, как и во всем мире, к сожалению, не позволяет традиционно отметить этот праздник. Руководствуясь рекомендациями и предостережениями Министерства здравоохранения Украины и Израиля, настоятельно призываем всех паломников, которые планируют принять участие в нынешних праздничных мероприятиях по случаю Рош ха-Шана в Украине, воздержаться от посещения города Умань через угрожающую эпидемическую ситуацию", - говорится в документе.

Для справки

Рош ха-Шана – еврейский Новый год, который традиционно празднуется в сентябре или октябре. Особый культовый интерес для хасидов представляет собой украинский город Умань, являющийся местом упокоения еврейского религиозного авторитета рабби Нахмана из Брацлава.

Что было ранее?

Летом 2020 г. главный раввин Украины Яков Дов Блайх заявил, что Кабмин разрешил паломничество 5 тысяч евреев в Умань. В августе Минздрав Израиля официально выступил против этой идеи, однако со стороны украинского правительства какие-либо действия предприняты не были.

17 августа мэр Умани Александр Цебрий пообещал установить блокпосты на границах города. Для пущей эффективности ограничительных мер, политик отправился в Киев для личной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским.