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Кабмин отрегулирует цены на некоторые продукты: Узнай какие

10:34
Кабмин отрегулирует цены на некоторые продукты: Узнай какие - фото 1
Кабмин отрегулирует цены на некоторые продукты: Узнай какие

В понедельник, 18 мая, вступило в силу постановление Кабмина о государственном регулировании цен на некоторые продукты в Украине.

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Об этом сообщает Госпотребслужба.

"Постановлением утвержден исчерпывающий перечень товаров, имеющих важную социальную значимость и товаров противоэпидемического назначения, необходимых для предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, изменение цен на которые подлежит декларированию", - говорится в сообщении.

В список продуктовых товаров, имеющих социальную значимость, входят:

  • Крупа гречневая;
  • Сахар-песок;
  • Мука пшеничная высшего сорта;
  • Макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной высшего сорта);
  • Молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента (в пленке);
  • Хлеб ржано-пшеничный;
  • Яйца куриные категории С1;
  • Птица (тушка куриная);
  • Вода минеральная негазированная;
  • Масло сливочное жирностью 72,5 процента.

Напомним, 30 марта Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в Украине.

14 апреля Кабмин снова запретил работу продрынков.

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