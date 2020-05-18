Кабмин отрегулирует цены на некоторые продукты: Узнай какие
Кабмин отрегулирует цены на некоторые продукты: Узнай какие
В понедельник, 18 мая, вступило в силу постановление Кабмина о государственном регулировании цен на некоторые продукты в Украине.
Об этом сообщает Госпотребслужба.
"Постановлением утвержден исчерпывающий перечень товаров, имеющих важную социальную значимость и товаров противоэпидемического назначения, необходимых для предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, изменение цен на которые подлежит декларированию", - говорится в сообщении.
В список продуктовых товаров, имеющих социальную значимость, входят:
- Крупа гречневая;
- Сахар-песок;
- Мука пшеничная высшего сорта;
- Макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной высшего сорта);
- Молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента (в пленке);
- Хлеб ржано-пшеничный;
- Яйца куриные категории С1;
- Птица (тушка куриная);
- Вода минеральная негазированная;
- Масло сливочное жирностью 72,5 процента.
Напомним, 30 марта Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в Украине.
14 апреля Кабмин снова запретил работу продрынков.
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