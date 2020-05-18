Кабмин отрегулирует цены на некоторые продукты: Узнай какие

Кабмин отрегулирует цены на некоторые продукты: Узнай какие

В понедельник, 18 мая, вступило в силу постановление Кабмина о государственном регулировании цен на некоторые продукты в Украине.

Об этом сообщает Госпотребслужба.

"Постановлением утвержден исчерпывающий перечень товаров, имеющих важную социальную значимость и товаров противоэпидемического назначения, необходимых для предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, изменение цен на которые подлежит декларированию", - говорится в сообщении.

В список продуктовых товаров, имеющих социальную значимость, входят:

Крупа гречневая;

Сахар-песок;

Мука пшеничная высшего сорта;

Макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной высшего сорта);

Молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента (в пленке );

Хлеб ржано-пшеничный;

Яйца куриные категории С1;

Птица ( тушка куриная );

Вода минеральная негазированная;

Масло сливочное жирностью 72,5 процента.

Напомним, 30 марта Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в Украине.

14 апреля Кабмин снова запретил работу продрынков.