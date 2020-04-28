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Кабмин отозвал из ВР представление на назначение Саакашвили вице-премьером

15:00
"Барыги" снова кинули Саакашвили - фото 1
"Барыги" снова кинули Саакашвили

Часть "Слуг народа" демонстративно наплевала на президентские приказы и пошла против воли высшего руководства партии. Именно этим и можно объяснить нехватку голосов среди монобольшинства за кандидатуру экс-президента Грузии.

О том, что правительство было вынуждено отозвать из Рады документ, который предполагал назначение выставленного Петром Порошенко бывшего губернатора Одесской области вице-премьером, написал на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

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По его словам, "тихий слив" произошел из-за того, что Зеленский публично не вписался за протаскиваемого Ермакой борца с барыгами и не стал настаивать на назначении. Тем не менее, поскольку фамилию президента называли как инициатора привлечения Саакашвили к реформам, выглядит отказ нардепов как оплеуха гаранту.

"Во фракции "Слуга народа" после долгих переговоров удалось собрать около 140-170 голосов за назначение Саакашвили из 248 депутатов, при этом в партийном чате готовность голосовать публично заявило чуть более 100 депутатов. Для того, чтобы Саакашвили собрал 226 голосов, "Слуги" должны дать гарантированно 190-200 голосов своей фракции из 248. Возможно, что-то поменяется, ведь президентом правят эмоции, но сейчас ОП дала отбой. Вместо главы ОП Андрея Ермака задача сбора голосов переложена на главу фракции Давида Арахамию - то есть даже статус переговорщика понижен, - отметил Бутусов. - Эта фарсовая история еще раз показывает, что у президента Зеленского остается в политике инстраграмное мышление. Инициативы вбрасываются ради достижения внешнего эффекта и резонанса. Зеленский не озвучил, какие именно реформы он хотел бы реализовать руками Саакашвили, каких результатов он хочет добиться в управлении страной. Это говорит о том, что назначение Саакашвили президент рассматривал не как путь реформ, а как сугубо медийную игру. Кадры надо подбирать под цели, а ради того, чтобы хвалить власть на ток-шоу".

Напомним, 22 апреля стало известно о возможном назначении Михаила Саакашвили в Кабмин на пост вице-премьера по вопросам реформ. В Грузии эту новость восприняли очень негативно и пригрозили отослать своего посла из Киева.

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Михеил Саакашвили Грузия Верховна Рада Партия Слуга народа Владимир Зеленский Новости
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