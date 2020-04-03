Кабмин обязал армию строить блокпосты в областях с изъятием частной техники

Между ОГА оборудуют блокпосты

В четверг, 2 апреля, правительство издало указ о чрезвычайных действиях со стороны бойцов ВСУ для реализации плана Кабмина по преодолению пандемии коронавируса.

В рамках выполнения распоряжения региональные власти должны будут создать блокпосты на въездах и выездах в/из областей.

Для обустройства и работе на контрольно-пропускных пунктах можно задействовать части и подразделения МВД, а также минобороны.

"Привлекать в установленном порядке для работы в этих пунктах военнослужащих, работников, материально-технические и транспортные средства предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности, частей и подразделений Министерства обороны и Министерства внутренних дел", - сказано в документе.

Кроме того, в Кабмине предусмотрели возможность ограничения перемещения между регионами. Это также повесили на областные государственные администрации. Мол, если губернаторы увидят ухудшение эпидемической ситуации, они будут в праве принимать решение о блокировках.

Кроме того, в случае ухудшения эпидемической ситуации ОГА поручено ограничивать перемещение между областями.

По данным Центра общественного здоровья всего в Украине в данный момент заражено лишь 942 человека. 23 заболевших умерли, а 19 выздоровели.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.