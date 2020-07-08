Кабмин назначил нового защитника украинского языка

Кабмин назначил нового защитника украинского языка

В среду, 8 июля, Кабинет министров Украины назначил нового языкового омбудсмена.

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко в Facebook.

"Кабмин назначил Тараса Креминя Уполномоченным по защите государственного языка. Вызов перед ним стоит непростой, задач много. Желаю сил и выдержки. Надеюсь офис омбудсмена заработает в ближайшее время. Создание секретариата со штатом до 50 человек - проголосовали на заседании две недели назад", - говорится в сообщении.

Кто такой Тарас Креминь?

Тарас Креминь (род. 1978 г.) – украинский политик. Имеет педагогическое образование по специальности Учитель украинского и иностранного языка.

Тарас Креминь

Ранее был депутатом Николаевского облсовета, где работал в профильной комиссии по вопросам образования и науки. В 2014 г. стал главой Николаевского областного совета. В том же году был избран депутатом Верховной Рады Украины, где возглавлял подкомитет по вопросам среднего и общего образования.

Напомним, что…

Языковой вопрос стоит острым ребром в нашей политике уже очень давно. Этой весной Рада поставила окончательную точку в споре, приняв закон о защите украинского языка. В ноябре 2019 г. Кабмин назначил первого защитника (омбудсмена) украинского языка – Татьяну Махову. Однако пробыла она на своем посту недолго: в апреле 2020 г. чиновница пожаловалась на невыплату зарплаты и подала в отставку