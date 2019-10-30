Израиль закрывает посольства в Украине

Посольство Израиля приступило к забастовке

Дипломатическая миссия Израиля временно прекращает свою работу в нашей стране, но когда она возобновится, никто не знает. Причиной акции протеста консулов и послов является решение минфина Израиля взыскать налоги с представительских расходов дипломатов, которые не подкреплены квитанциями.

Министерство финансов нарушило договоренности, которые были согласованы и подписаны генеральным директором министерства финансов 21 июля 2019, поэтому консульские услуги на территории Украины временно недоступны.

"Изменен протокол, который действовал в течение нескольких десятилетий. Мы вынуждены закрыть дипломатическую миссию. Консульские услуги не будут предоставляться, и никто не будет иметь права въехать в посольство/консульство, - сказано в посте посольства Израиля в Украине в Facebook. - Израильские дипломаты обязаны постоянно пытаться усилить силу и стойкость Израиля. К сожалению, решение Министерства финансов не оставляет нам другого выбора, как принять вышеупомянутых мероприятий, поскольку жизненным интересам государства Израиль нанесен ущерб".

Кроме забастовки работников МИД к протесту присоединились еще и чиновники минобороны Израиля. С сегодняшнего дня прекратились оформление экспортных оборонных поставок, подготовка рабочих визитов израильских должностных лиц в другие страны, а также закрылись КПП на границах с Палестиной.