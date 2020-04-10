Избирательное ущемление: в полиции открыли уголовку против церкви "Новое поколение"

Сборы сектантов привели ко вспышке коронавируса в Днепропетровской области

В пятницу, 10 апреля, стало известно о том, что копы решили открыть уголовное дело о заражении жителей Первомайска Днепропетровской области в ходе сбора религиозной общины "Новое поколение".

Примечательно, что московских попов, которые позаражали друг друга и передали болячку прихожанам, трогать при этом не собираются.

Хотя логично и законно было бы покарать всех безумно верующих, которые совершают преступления и наплевательски относятся к карантинным ограничениям.

Впрочем, мусора закон не писан, посему одни избегают кары, а других будут наказывать даже если их вины нет. Чего не скажешь об организаторах движей секты в Первомайске, где за несколько дней вирус обнаружили у 21 человека. Все они ходили на собрания общины.

Само собой, все члены недоцеркви активно общались с людьми и за пределами их движухи, поэтому количество потенциально зараженных людей чрезвычайно велико.

В данный момент менты оценивают круг контактов в 556 человек. И каждый из этой полутысячи мог также заразить кучу нарда.

Всего же в Перомайске зарегистрировано 30 случаев коронавируса. Переносчикам заболевания в "новом поколении" грозит до трех лет тюрьмы в случае, если никто из зараженных ими не умрет.

Против них открыто уголовное дело по части первой статьи 325 УК Украины - "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".

Напомним, по официальным данным с начала вспышки зарегистрированы только лишь 2203 заболевших. Умерли 69 человек, а еще 61 пациент выздоровел. Эти цифры свидетельствуют о том, что в МОЗ не могут достичь прогресса в тестировании населения. А именно тотальные проверки людей на наличие вируса весь мир и называет единственным способом отслеживания и локализации инфекции. У нас же народу клепают лишь неточные экспресс-тесты, которые вообще не дают адекватных результатов. Да и добиться такого тестирования людям с симптомами коронавируса бывает очень непросто.

Впрочем, даже неточные графики заражений свидетельствуют о росте заболевших на 14% в день и об удвоении количества каждые трое суток. И это никак не может радовать ни украинцев, ни власти страны, ведь с такой тенденцией карантин нужно усиливать или растягивать на несколько месяцев.

Сколько людей заразилось на самом деле, неизвестно. Как известно, на бумаге каждый, кто прибывает на территорию Украины, должен пройти двухнедельную обсервацию. При этом места для пребывания людей в изоляции начали готовить лишь недавно. В период, когда в страну заезжали сотни тысяч людей, власти ограничивались лишь подписанием бумаг о самоизоляции. Которой никто толком и не придерживался.

При этом власти страны слишком поздно начали предпринимать хоть какие-то меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.