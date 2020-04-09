В Киево-Печерской Лавре выявили еще 26 больных COVID-19

В Киево-Печерской Лавре выявили еще 26 больных COVID-19

За прошедшие сутки в Киево-Печерской Лавре выявили еще 26 человек, больных коронавирусом.

Об этом заявил глава КГГА Виталий Кличко.

"Новости у меня сегодня неутешительные. За минувшие сутки количество киевлян, заболевших коронавирусом, увеличилось почти в три раза по сравнению с предыдущими днями - на 41 человека!", - сообщил мэр Киева.

Также Виталий Кличко уточнил, что большинство случаев заражения были выявлены в Киево-Печерской Лавре.

"Отмечу, из случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, 26 - в Киево-Печерской Лавре. Сложно представить, каким может быть цепь дальнейшей передачи инфекции", - добавил политик.

Отметим, что ранее митрополит Павел, - настоятель Киево-Печерской Лавры, - призывал игнорировать коронавирус. Однако позже ему и его братии пришлось поумерить свой пыл и сдать тесты на COVID-19.

5 апреля Печерский монастырь был и вовсе закрыт на карантин. Уже на следующий день подтвердились и первые случаи заболевания в стенах обители.