В Киево-Печерской Лавре выявили еще 26 больных COVID-19
За прошедшие сутки в Киево-Печерской Лавре выявили еще 26 человек, больных коронавирусом.
Об этом заявил глава КГГА Виталий Кличко.
"Новости у меня сегодня неутешительные. За минувшие сутки количество киевлян, заболевших коронавирусом, увеличилось почти в три раза по сравнению с предыдущими днями - на 41 человека!", - сообщил мэр Киева.
Также Виталий Кличко уточнил, что большинство случаев заражения были выявлены в Киево-Печерской Лавре.
"Отмечу, из случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, 26 - в Киево-Печерской Лавре. Сложно представить, каким может быть цепь дальнейшей передачи инфекции", - добавил политик.
Отметим, что ранее митрополит Павел, - настоятель Киево-Печерской Лавры, - призывал игнорировать коронавирус. Однако позже ему и его братии пришлось поумерить свой пыл и сдать тесты на COVID-19.
5 апреля Печерский монастырь был и вовсе закрыт на карантин. Уже на следующий день подтвердились и первые случаи заболевания в стенах обители.