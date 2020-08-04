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Из "Укрзализныци" уволят кучу персонала из-за попытки изнасилования в поезде

12:00
В "Укрзализныце" решили поувольнять своих нерадивых сотрудников, но не всех - фото 1
В "Укрзализныце" решили поувольнять своих нерадивых сотрудников, но не всех

Руководство оператора железных дорог страны решило найти крайних и представить пребывание безбилетного пассажира-насильника как "халатность проводника". При этом с работы уволят многих сотрудников.

Как заявили в пресс-службе "Укрзализныци", из-за вопиющего ЧП в поезде "Мариуполь-Киев" из компании придется уйти многим работникам. Но не бесполезным представителям топ-менеджмента типа Сергея Лещенко.

В "УЗ" решили, как побороть насилие в поездах

Своих должностей лишатся проводник вагона, который якобы "покинул свое рабочее место". Кроме того, уволят начальника поезда, инструктора поездных бригад, старшего мастера вагонного депо резерва проводников и заместителя начальника Мариупольского вагонного депо. Такую охоту на ведьм в УЗ развернули под предлогом халатности проводника, хотя всем и без того понятно, что злоумышленник банально отлистал баблишка за проезд без билета.

Руководители проводника могли быть в доле от такого бизнеса. Тем не менее, "оперативное расследование", согласно официальной версии, не слишком похоже на реальность. Поскольку проводники уже после случившегося вступались за заплатившего им изверга.

"Около 3:30 к проводнику вагона №4 обратилась пассажирка с признаками избиения и попросила о помощи, однако проводники оказать надлежащую помощь так и не смогли", - отметили представители "Укрзализныци".

Напомним, 31 июля в поезде, следовавшем по маршруту "Киев-Мариуполь", неизвестный мужчина ворвался к женщине в купе, избил ее и попытался изнасиловать. Позже о происшествии узнал начальник поезда, который дал распоряжение охранять злоумышленника. Утром 1 августа насильник был передан в руки киевской полиции.

В этот же день преступника показательно отправили под арест на 2 месяца без права внесения залога.

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