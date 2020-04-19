Чехи элегантно потроллили русских из заставили их “переехать"

Россия дрогнула / ČTK

“Мягкая сила” в исполнении властей Праги победила грубую российскую дипломатию.

Зимой 2020 власти чешской столицы - Праги - переименовали площадь Под Каштанами (Pod Kaštany), где расположено русское посольства в Чехии на площадь Немцова - русского оппозиционного политика, убитого по приказы властей РФ.

Тончайший троллинг ввел оккупантов в исступление и они долго не знали, что делать. В итоге спустя несколько месяцев было решено, что посольство России в Праге не будет использовать адрес "площадь Бориса Немцова" в официальных документах.

Как сообщает чешское издание Aktuálně., физическое положение посольства не поменяется, его главное здание по-прежнему будет находиться в бывшем дворце Печека, который расположен по адресу "площадь Бориса Немцова, дом 1".

Однако, россияне обратились в Министерство иностранных дел и сообщили, что они будут использовать в качестве официального адреса улицу Коруновачни (Korunovační 34), где находится консульский отдел, менее чем в 400 метрах от посольства.

Пресс-секретарь чешского МИДа подтвердила эту информацию. "Российское посольство сообщило нам сегодня об изменении своего адреса почтовой доставки, это в основном только административный шаг, который у нас нет никаких оснований оспаривать", - сказала Зузана Штихова.

Российское посольство никак не объяснило перенос своего юридического адреса.

Классический пример из прошого

Власти Праги, обосновывая переименование зимой 2020, подчеркнули, что хотели отметить вклад Немцова в строительство демократической России, а также поддержать тех, кто борется в РФ за права человека.

Напомним, что похожая инициатива была и у киевлян, однако Воздухофлотский проспект, где расположено представительство оккупантов, переименован не был.