Иван Франко стал "русским": Нобелевский комитет вляпался в дикий скандал

Иван Франко стал "русским": Нобелевский комитет вляпался в скандал

Нобелевский комитет указал в качестве Родины Ивана Франко Россию и вызвал небывалое возумущение среди украинских пользователей сети.

Об ошибке комитета написал в Facebook директор львовского музея писателя Богдан Тихолоз.

"На официальном сайте Нобелевского комитета Франко вдруг стал гражданином ... Российской Федерации !!! Именно так определена страна (country), из которой происходил номинант, в базе данных номинаций на премию по литературе в 1916 году", - заявил музейщик и подчеркнул, что писатель был подданным Австро-Венгерской империи.

"Франко был номинантом на Нобелевскую премию по литературе, хотя и не получил ее по ряду причин, среди которых - его преждевременная смерть. Однако Иван Франко НИКОГДА не был гражданином ни Российской империи, ни тем более Российской Федерации (!!!). Всю свою жизнь он был подданным империи Габсбургов!", - добавил Тихолоз.

Напомним, Намедни в итальянском шоу, транслируемом на канале "RAI", Украину обозвали малой Россией. Украинский МИД потребовал извинений. Подробности читайте по ссылке.