В Польше на поезде "аннексировали" Львов - скандальные ФОТО
В Польше запустили поезд с картой украинских земель в составе 2-й Речи Посполитой.
Географический казус заметил пользователь Facebook Дмитрий Марунич.
"Польские братики нанесли наши города на свои поезда. Ну все. Такое не прощается", - написал он в сети.
На приложенном фото отчетливо видно, что в границах Польши отображены Львов, Броды, Луцк и пр. локации.
Украина, Польша и история
Отметим, что польская и украинская историография кардинально разнятся в оценке многих исторических событий в западноукраинском регионе. В первую очередь это касается истории XX ст.
Так, особенно чтимый поляками маршал Юзеф Пилсудский – деятель упомянутой 2-й Речи Посполитой - был одним из идеологов концепций "Польска од можа до можа" ("Польша от моря до моря", т.е. от Черного до Балтийского морей) и пацификации ("умиротворения") жителей Западной Украины.
Само собой, этот факт воспринимается у нас явно не в позитивном ключе. Что касается территориальных споров, то после Второй мировой войны Польша признала новые границы без земель Украины и Беларуси в своем составе ("линия Керзона").
Ныне на официальном между государствами территориальный вопрос также не поднимается.