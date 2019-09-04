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В Польше на поезде "аннексировали" Львов - скандальные ФОТО

Вчера, 19:40
В Польше появился антиукраинский поезд – скандальные ФОТО - фото 1
В Польше появился антиукраинский поезд – скандальные ФОТО

В Польше запустили поезд с картой украинских земель в составе 2-й Речи Посполитой.

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Географический казус заметил пользователь Facebook Дмитрий Марунич.

"Польские братики нанесли наши города на свои поезда. Ну все. Такое не прощается", - написал он в сети.

В Польше на поезде 'аннексировали' Львов - скандальные ФОТО - фото 187117

На приложенном фото отчетливо видно, что в границах Польши отображены Львов, Броды, Луцк и пр. локации.

Украина, Польша и история

Отметим, что польская и украинская историография кардинально разнятся в оценке многих исторических событий в западноукраинском регионе. В первую очередь это касается истории XX ст.

Так, особенно чтимый поляками маршал Юзеф Пилсудский – деятель упомянутой 2-й Речи Посполитой - был одним из идеологов концепций "Польска од можа до можа" ("Польша от моря до моря", т.е. от Черного до Балтийского морей) и пацификации ("умиротворения") жителей Западной Украины.

Само собой, этот факт воспринимается у нас явно не в позитивном ключе. Что касается территориальных споров, то после Второй мировой войны Польша признала новые границы без земель Украины и Беларуси в своем составе ("линия Керзона").

Ныне на официальном между государствами территориальный вопрос также не поднимается.

Напомним, Польша подняла скандал из-за украинского ТВ – ФОТО.

 

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