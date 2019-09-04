В Польше на поезде "аннексировали" Львов - скандальные ФОТО

В Польше появился антиукраинский поезд – скандальные ФОТО

В Польше запустили поезд с картой украинских земель в составе 2-й Речи Посполитой.

Географический казус заметил пользователь Facebook Дмитрий Марунич.

"Польские братики нанесли наши города на свои поезда. Ну все. Такое не прощается", - написал он в сети.

На приложенном фото отчетливо видно, что в границах Польши отображены Львов, Броды, Луцк и пр. локации.