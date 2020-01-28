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В Италии Украину обозвали "малой Россией": МИД требует извинений

13:20
В Италии Украину обозвали "малой Россией": МИД требует извинений - фото 1
В Италии Украину обозвали "малой Россией": МИД требует извинений

Намедни в итальянском шоу, транслируемом на канале "RAI", Украину обозвали малой Россией. Украинский МИД потребовал извинений.

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Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Италии.

"В связи с некорректным и даже оскорбительным высказыванием ведущего итальянского шоу "L'Eredita" на телеканале "RAI" (26 января с.г.), что "Малая Россия - это второе название Украина", к руководству телерадиокомпании была немедленно направлена твердая нота Посольства о необходимости откорректировать такие действия", - заявили в ПУ, добавив, что итальянцы так не извинились за ошибку.

В Италии Украину обозвали 'малой Россией': МИД требует извинений - фото 194968

"Учитывая то, что до сих пор от канала "RAI" не было получено никакого ответа, принято решение предоставить таким дипломатическим шагам публичности и выложить письмо на официальной странице Посольства", - добавили дипломаты.

В Италии Украину обозвали 'малой Россией': МИД требует извинений - фото 194969

Напомним, что ранее разгорелся другой скандал: в Британии для работников полиции составили методичку экстремистских символов. В числе последних оказался и трезубец. МИД Украины возмутился действиями британцев и потребовали извинений.

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