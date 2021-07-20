Использование решебников в 5 классе: аргументы «за»

Родители часто запрещают пятиклассникам использовать решебники. И это ошибка, ведь готовые домашние задания нисколько не вредны при условии применения строго по правилам.

Обязательных правил немного, запомнить их может даже первоклашка. А взрослые — проконтролируют в случае необходимости.

Чего нельзя делать, используя решебники за 5 класс:

Бездумно списывать Переписывание без малейшего намека на анализ — заведомо неверный путь. Переписывать только ответ (без описания)

Если в ГДЗ детально описан метод получения верного ответа, его тоже нужно переносить в рабочую тетрадь. «Копировать» решения заданий творческого характера

В случае с творческой домашкой (сочинениями, пересказами, эссе) решебники лучше использовать как «путеводитель» и источник подсказок.

Причины для применения ГДЗ в 5 классе

Казалось бы, какие трудности с выполнением домашки могут быть у пятиклассника? Взрослые думают, что домашки в 5 классе максимально легкие и понятные. Однако десятилетний ребенок на те же задачи и упражнения смотрит совсем по-другому.

Мотивацией к применению решебников, доступных на портале Вшколе служат 5 факторов.

Адаптация

Переход из младшей школы в старшую — это всегда стресс. С 1 по 4 класс ребенок еще чувствует некоторые отголоски детского сада, а вот в пятом уже становится на ступеньку выше. Другая программа, новые предметы, большое количество учителей, непривычные методы обучения — все это накладывает свой отпечаток.

Пятикласснику сложно адаптироваться ко всем новшествам сразу. Из-за этого часто возникают трудности с работой на уроках и подготовкой домашки. Конечно, можно заставлять ученика усердно учиться самостоятельно, но лучше сделать адаптацию максимально «безболезненной» при помощи ГДЗ.

Экономия времени

Иногда ребенку некогда гулять или посещать кружки из-за большого объема ДЗ по основным и факультативным предметам. Отказ от отдыха и развлечений — не выход. Он только де мотивирует школьника и заставит его возненавидеть учебу.

Родителям важно контролировать свободное время, доступное для школьников. Когда его не хватает, целесообразно применять решебники. С ними готовить уроки можно в 2-3 раза быстрее.

Изучение тем наперед

Некоторым пятиклассникам учеба все-таки дается легко. В связи с этим они не прочь обогнать своих сверстников по интересным предметам. Сделать это можно несколькими способами. Самые простые из них:

походы к репетиторам,

дополнительное обучение на онлайн-курсах,

изучение новых тем совместно с родителями.

Учить новое можно даже в игровом формате. Родителям стоит задуматься о внедрении системы небольших поощрений. Например, за каждый прочитанный и понятый параграф можно награждать сладостями

Самопроверка

Привычка делать домашку сначала на черновик позволяет избегать ошибок и помарок. Хорошо, если у родителей есть время на проверку черновых вариантов. Однако, когда взрослые на работе, ребенку приходится решать одно и то же задание несколько раз, чтобы убедиться в правильности ответа. Разумеется, это нерациональный способ. Гораздо легче и удобнее для сверки использовать решебники, в которых уже есть правильные ответы.

Плюсов у ГДЗ гораздо больше, чем минусов, поэтому их использование в 5 классе (как и в любом другом) позитивно отражается на успеваемости, а также на моральном и физическом состоянии школьников.