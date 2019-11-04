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Ирина Луценко уйдет из Рады. Названа причина – СМИ

08:42
Ирина Луценко уйдет из Рады. Названа причина – СМИ - фото 1
Ирина Луценко уйдет из Рады. Названа причина – СМИ

В пятницу, 1 ноября, нардеп от «ЕС» Ирина Луценко написала заявление о сложении мандата.

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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на инсайд.

Как передает источник, причиной отставки политика стали нелады со здоровьем. О решении Луценко уже проинформирован Петр Порошенко.

В случае подтверждения информации, место нардепа займет юная миллионерша Наталья Бойко.

Ирина Луценко уйдет из Рады. Названа причина – СМИ - фото 190630

Наталия Бойко

Отметим, что Ирина Луценко является далеко не самым популярным деятелем политсилы экс-гаранта. Постоянное появление на людях в дорогущих нарядах и антирейтинг Юрия Луценко сделали свое дело.

Кстати о ее муже: не исключено что именно из-за него "женщина третьего тысячелетия" и подала в отставку. Напомним, что на данный момент Юрий Луценко отсутствует на территории Украины. Как заявил сам политик, он улетел в Великобританию для "обучения" местному языку.

Однако настоящая причина может быть несколько иной. 1 октября ГБР открыло дело на экс-генпрокурора из-за обвинений в организации подпольного казино.

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Украинская правда
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