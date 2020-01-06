Иран вышел из ядерной сделки, Запад просит одуматься

Иран вышел из ядерной сделки, Запад просит одуматься

В воскресенье, 5 января, власти Ирана заявили о выходе из ядерной сделки, заключенной в 2015 г. Поводом для этого решения стала гибель иранского генерала Касема Сулеймани.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Отныне Иран освобождает себя от выполнения пунктов т.н. "Совместного всеобъемлющего плана действий" 2015 г., устанавливающего предельные запасы производства и хранения обогащенного урана. В обмен на данные уступки, Запад снял санкции с Ирана.

После отказа иранских властей следовать букве соглашения, лидеры ФРГ, Франции и Великобритании записали совместное соглашение и призвали Иран воздержаться от любых насильственных действий в ближневосточном регионе.

В то же время Америка продолжает придерживаться жесткой позиции. Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удар по 52 иранским мишеням.

"Пусть это послужит предупреждением: если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, мы выбрали 52 иранские мишени (они символизируют 52 заложников, захваченных Ираном много лет назад), некоторые из них очень высокого уровня и важны для Ирана и иранской культуры", - написал политик в Twitter.

Напомним, 3 января 2020 г. в Багдаде (Ирак) по приказу президента США был убит иранский генерал генерал Касем Сулеймани. К чему это может привести – читайте по ссылке.