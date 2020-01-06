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Иран вышел из ядерной сделки, Запад просит одуматься

09:31
Иран вышел из ядерной сделки, Запад просит одуматься - фото 1
Иран вышел из ядерной сделки, Запад просит одуматься

В воскресенье, 5 января, власти Ирана заявили о выходе из ядерной сделки, заключенной в 2015 г. Поводом для этого решения стала гибель иранского генерала Касема Сулеймани.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Отныне Иран освобождает себя от выполнения пунктов т.н. "Совместного всеобъемлющего плана действий" 2015 г., устанавливающего предельные запасы производства и хранения обогащенного урана. В обмен на данные уступки, Запад снял санкции с Ирана.

После отказа иранских властей следовать букве соглашения, лидеры ФРГ, Франции и Великобритании записали совместное соглашение и призвали Иран воздержаться от любых насильственных действий в ближневосточном регионе.

В то же время Америка продолжает придерживаться жесткой позиции. Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удар по 52 иранским мишеням.

Иран вышел из ядерной сделки, Запад просит одуматься - фото 193880

"Пусть это послужит предупреждением: если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, мы выбрали 52 иранские мишени (они символизируют 52 заложников, захваченных Ираном много лет назад), некоторые из них очень высокого уровня и важны для Ирана и иранской культуры", - написал политик в Twitter.

Напомним, 3 января 2020 г. в Багдаде (Ирак) по приказу президента США был убит иранский генерал генерал Касем Сулеймани. К чему это может привести – читайте по ссылке.

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Иран Ирак ФРГ Великобритания США Ликвидация Сулеймани Санкции ядерное оружие Новости Мир
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